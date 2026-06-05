Elecciones Municipales: Policía Nacional desplegará 500 efectivos para garantizar la seguridad en Misiones

Un total de 500 efectivos policiales se preparan para el operativo de seguridad de las elecciones municipales en el departamento de Misiones.

El despliegue comenzará el sábado por la tarde, con la cobertura y vigilancia de todos los centros de votación habilitados para la jornada.

Por otra parte, agentes policiales ya se encuentran apostados en las instalaciones del Centro Cívico y de los Registros Electorales, donde resguardan los insumos y equipos que se emplearán durante los comicios y que ya se hallan en la jurisdicción departamental.

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En este contexto, el jefe del Departamento de Prevención y Seguridad de Misiones, el comisario principal Herminio Alderete, señaló que están cuidando cada detalle relacionado con la protección antes y durante la jornada electoral de este domingo 7 de junio.

“Tenemos 27 centros de votación a nivel departamental y contaremos con una dotación aproximada de 500 efectivos para esta tarea. El trabajo comenzó con la custodia del traslado de los materiales electorales y las máquinas de sufragio, que ya se encuentran depositadas en las instituciones correspondientes de cada distrito”, indicó.

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Alderete explicó que la Policía Nacional trabaja de forma coordinada con la Justicia Electoral: participa en las capacitaciones correspondientes y organiza al personal para garantizar una ejecución eficiente del operativo durante la jornada.

Asimismo, precisó que, una vez finalizados los comicios, los agentes seguirán en los recintos electorales para custodiar los equipos, el sistema eléctrico y demás aspectos vinculados al cierre del proceso, con el fin de evitar cualquier incidente que altere el normal desarrollo de la elección.

Todos los útiles, equipos y elementos necesarios para las elecciones partidarias que se realizarán este domingo 7 de junio ya se encuentran en el Centro Cívico de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones.

En este distrito se habilitaron tres centros de votación: uno para la ANR —con 34 mesas y capacidad para 11.800 electores— que funcionará en el Colegio Nacional Víctor Natalicio Vasconsellos.

Por su parte, en la Escuela N.º 416 Agustín Pío Barrios sufragarán los afiliados al PLRA, donde se habilitaron 19 mesas para 7.500 personas.

Finalmente, en la Escuela N.º 237 Pedro P. Peña estarán disponibles 6 mesas correspondientes a los partidos que integran la tercera fuerza: Partido Revolucionario Febrerista, Yo Creo, Cruzada Nacional y Tekojoja.