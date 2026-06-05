Internas ANR: ¿cómo van los preparativos del Partido Colorado para las elecciones del domingo?

Faltan menos de dos días para que los partidos políticos de Paraguay vayan a elecciones internas para seleccionar a los candidatos que los representarán en los comicios municipales que tendrán lugar el 4 de octubre, y las agrupaciones políticas se encuentran ultimando los preparativos.

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, Santiago González, presidente del Tribunal Electoral Partidario de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), afirmó que la preparación de la jornada electoral de este domingo avanza con normalidad y tranquilidad.

Comentó que hoy debería terminar la distribución de los materiales electorales a los locales de votación y que mañana los delegados electorales del partido y los apoderados de los movimientos serán convocados a hacer “testeos” de las máquinas en los locales donde se votará el domingo.

González afirmó que hay 2.804.546 afiliados de la ANR habilitados para votar el domingo.

Llamado a delegados y a la Justicia Electoral

Hizo un llamado a los delegados y apoderados a presentarse mañana a los locales de votación y “estar atentos”, particularmente durante el momento de la instalación de las mesas.

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También pidió al Tribunal Superior de Justicia Electoral que permita la verificación de los maletines electorales por parte de los delegados mañana.

“Queremos dar tranquilidad y participación a todos los interesados en cada distrito”, declaró.