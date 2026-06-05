Internas partidarias: Lilian Samaniego insta a una participación masiva para fortalecer la democracia

Este domingo, la ciudadanía paraguaya tiene una cita clave con el proceso electoral. En una jornada de elecciones internas simultáneas, las diversas agrupaciones políticas definirán a los candidatos que competirán en las próximas elecciones municipales.

La expectativa está puesta en el nivel de participación de los votantes, factor determinante para la legitimidad de los elegidos. En este contexto, la senadora Lilian Samaniego hizo un fuerte llamado a la participación, destacando el valor igualitario del sufragio.

“El voto nos iguala. Vale uno. El que tiene más y el que tiene menos. Entonces lo que quiero es instarles a la participación el día domingo. Para demostrar que hay un gran compromiso con nuestro partido”, expresó la legisladora.

Sobre las proyecciones de concurrencia a las urnas, Samaniego manifestó su optimismo y estableció una meta ambiciosa: espera que la participación alcance el 50% del padrón habilitado.

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“Lo importante es que participen todos. La juventud, las mujeres, los señores. Es importante para el partido y para la democracia”, subrayó.

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Postura sobre la pérdida de investidura de Kattya González

En otro orden de cosas, Samaniego fue consultada sobre la posible resolución de la Corte Suprema de Justicia respecto a la pérdida de investidura de la exsenadora Kattya González.

“Dije y me ratifico, a Kattya la eligió el pueblo y el procedimiento que se hizo acá sin darle el derecho a la defensa, no es el respeto a una persona que logró una amplitud a través de los votos”, manifestó.

La senadora argumentó que, desde su perspectiva, el reglamento del Senado ofrecía un camino distinto al de la expulsión inmediata. Según explicó, lo que correspondía era aplicar una sanción de entre 60 y 90 días sin goce de sueldo, dado que, aunque consideraba que hubo agravios por parte de la exlegisladora, estos debían ser sancionados bajo los mecanismos disciplinarios establecidos.

Finalmente, la congresista dejó sentada una advertencia sobre el desenlace en la máxima instancia judicial: “Si la Corte no le favorece con la resolución, es porque sin lugar a dudas hay una influencia política”, concluyó.