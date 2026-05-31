Internas municipales: Todos los datos y dudas para el 7 de junio

Las elecciones internas simultáneas se realizarán el próximo 7 de junio de 7:00 a 16:00. Se elegirán así los candidatos de las elecciones municipales del 4 de octubre, fecha en que se definirán 263 cargos de intendentes municipales y 2.832 cargos de concejales municipales del periodo 2026 -2031.

En esta y todas las internas, el TSJE sostiene que son los Tribunales de cada partido los que “organizan” y juzgan estos comicios, pero la realidad es que el ente pone casi toda la logística.

Hay 4.338.716 electores habilitados a sufragar en las internas simultáneas aunque la Justicia Electoral informó que la cifra aún puede cambiar y elevarse a más de 4.460.000 electores debido a nuevas resoluciones.

Esta será la segunda vez que los contribuyentes podrán elegir a sus autoridades municipales con máquinas de votación y listas desbloqueadas. Sin embargo, estos son los primeros comicios en que la fiabilidad de dichos aparatos es tan duramente cuestionados.

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Asunción es el único distrito con 24 miembros a la Junta Municipal.

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Otros 150 distritos tienen 12 miembros en sus Juntas Municipales.

Finalmente 112 distritos tienen 9 miembros en la Junta Municipal cada uno.

¿Todos pueden votar?: No. Pueden votar todas las personas inscriptas en el padrón nacional y que a su vez estén afiliadas a alguna agrupación política. La ANR accionó judicialmente para que ninguna fuerza pueda usar el padrón nacional en las internas.

Tanto la ANR como el PLRA subieron sus padrones en sus sitios webs para que los interesados verifiquen sus datos.

Todos los inscriptos en el Padrón Nacional recién podrán votar en las elecciones municipales del 4 de octubre.

¿Se puede votar con la cédula vencida?: Sí. La cédula de identidad, vencida o vigente, es el único documento válido para ejercer el derecho al voto. No se admite identidad electrónica.

¿Puedo votar si voy a cumplir los 18 años?: Depende. Si cumplís 18 años antes del 3 de octubre estarás inscripto en forma automática en el Registro Cívico Permanente (RCP) y recién podrás votar en las elecciones municipales del 4 de octubre.

¿Hay veda?

No. Como en cada interna, la Justicia Electoral aclara que no está prohibido el expendio de bebidas alcohólicas el domingo 7 de junio porque en las internas partidarias no es obligatorio el sufragio, según el artículo 195 del Código Electoral.

Habrá otro tipo de “veda” como la prohibición de encuestas desde el 23 de mayo último, aunque esto es “letra muerta” en redes sociales por falta de regulación y ciertos medios de prensa cuentan con acciones de inconstitucionalidad. También habrá “veda” pero a la propaganda proselitista desde el 5 de junio.

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Interna de la Asociación Nacional Republicana (ANR)

El partido de gobierno elegirá a sus candidatos a intendentes y concejales de todo el país. Para ello cuenta con:

481 locales de votación

2.806.860 electores

8.018 Mesas Receptoras de Votos,

8.018 máquinas de votación

1.029 máquinas de contingencia

481 máquinas para capacitación

Total: 9.528 máquinas de votación.

Internas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA)

El PLRA elegirá a sus candidatos oficiales a intendentes y concejales, pero además también renovará su presidencia interna, su cúpula y sus autoridades de base en todo el país. Cuenta con:

505 locales de votación

1.531.856 electores

3.935 Mesas Receptoras de Votos

3.935 máquinas de votación

678 máquinas de contingencia

505 máquinas para capacitación

Total: 5.118 máquinas votación.

Otros partidos

Unos 30 partidos políticos también “formalizarán” a sus candidatos a intendentes y concejales. La mayoría en sistema de lista única. De estos, 11 también renovarán a sus autoridades internas. Fueron habilitados:

281 locales de votación

Más de 1.000 Mesas Receptoras de Votos

Más de 1000 máquinas de votación

296 máquinas de contingencia

562 máquinas para capacitación

Total: 1.936 máquinas de votación.

En resumen, se habla de un total general de 1.267 locales de votación, hasta ahora se reportan 4.338.716 electores y 13.031 Mesas Receptoras de Votos, con sus respectivas máquinas de votación. También se reportan 2.003 máquinas de contingencia y 1.548 máquinas de capacitación y un despliegue global de 16.582 máquinas de votación.

Los partidos que eligen a sus autoridades internas

Un total de 11 organizaciones políticas elegirán también a sus autoridades partidarias. Estas son:

Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), con siete listas

Partido Encuentro Nacional (PEN), con dos listas

Partido de la Participación Ciudadana (PPC) -lista única-

Partido Demócrata Cristiano (PDC) -lista única-

Partido Patria Querida (PPQ) -lista única-

Partido Patriotas Independientes (PPI) -lista única-

Partido Político Hagamos (PPH) -lista única-

Partido Revolucionario Febrerista (PRF) -lista única-

Partido Cruzada Nacional (PCN) -lista única-

Partido Patria Soñada (PPS) -lista única-

Partido Libertad y República (PLYR) -lista única-

Equipo del TSJE

Para coordinar todo este proceso, la Justicia Electoral informó que se contará con la participación de 8.703 Agentes Electorales que incluyen:

72 Coordinadores Departamentales, 40 Coordinadores Regionales TREP, 2.003 Soportes Técnicos (1 cada 10 máquinas de votación), 1.030 Operadores CTX–TREP (1 cada 25 máquinas de votación) (1 cada 55 máquinas de votación), 1.707 Acopiadores TREP (1 cada 10 máquinas de votación), 1.292 Coordinadores de Local, 1.267 Capacitadores (1 por local) y 1.292 Delegados del TSJE.

Miembros de mesa de votos y seguridad movilizada

39.093 miembros de Mesa Receptoras de Votos

19.633 Agentes Electorales

15.000 Agentes de Seguridad entre Policías y Militares

Total 82.429 personas movilizadas a nivel nacional.

Logística, helicóptero y avión

Para la organización y el despliegue logístico se requerirá transporte terrestre en casi todo el país con:

25 vehículos de gran porte de las FF. AA. y del TSJE

120 furgones de mediano porte

135 vehículos medianos

1 barco para transporte fluvial

1 helicóptero*

1 avión *

(*)Como transportes aéreos para contingencias o envíos al exterior.

Transmisión preliminar del resultados, el TREP

Además, la Justicia Electoral brindará el servicio del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) a la ANR y el PLRA. Los resultados preliminares serían divulgados cerca de las 20:00.

Faltas y delitos electorales