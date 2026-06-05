Ñeembucú: Entrega de títulos fue una puesta en escena electoral, afirman

Pobladores del asentamiento Belén, en el distrito de Tacuaras, departamento de Ñeembucú, denunciaron que las carpetas entregadas durante un acto oficial realizado ayer, jueves, no contenían los títulos de propiedad prometidos. El acto, marcadamente proselitista, fue encabezado por el vicepresidente de la República, Pedro Alliana.

Alliana estuvo acompañado por el gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR); el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz; el director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Luis Benítez; además de autoridades departamentales y municipales.

También estuvo presente Ricardo Torres Alliana, jefe de campaña del Movimiento Honor Colorado en Ñeembucú, cuya participación fue cuestionada por algunos pobladores por reforzar el trasfondo político de la actividad realizada en plena etapa electoral.

Los supuestos favorecidos por la entrega de 220 títulos de propiedad de sus lotes, aseguraron que recibieron únicamente carpetas con el logotipo del Indert y califican el hecho como una burla tras más de 40 años de espera.

“Es una burla para nosotros. Yo creo que apuraron todo por el tema electoral y para lucirse, pero esto no se hace. Nosotros solamente exigimos nuestro derecho. Si no se hace justicia aquí, está la justicia divina, y eso tienen que saber”, expresó un poblador que pidió mantener su identidad en reserva.

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Los afectados aseguraron que la situación fue comunicada el mismo día a la gerente del Sistema de Información de Recursos de Tierras (SIRT) del Indert, Cristina Melgarejo. Según relataron, la funcionaria intentó subsanar parcialmente el inconveniente mediante la entrega de algunas copias de documentos.

Recibieron resoluciones habilitantes, dice funcionaria

Consultada sobre las denuncias, Melgarejo rechazó que las carpetas hayan sido entregadas sin documentación.

Explicó que cada beneficiario recibió su respectiva Resolución de Adjudicación de Lote, documento que habilita el pago del 3% establecido actualmente para acceder posteriormente al título de propiedad.

“Yo misma llevé las carpetas y estuvimos entregándolas personalmente a los pobladores. Nos quedamos hasta muy tarde atendiendo consultas y en ningún momento nadie reclamó la falta de documentos”, afirmó.

No obstante, se mostró dispuesta a verificar los casos denunciados y anunció que el próximo sábado volverá a la zona para participar de una audiencia pública y realizar nuevas entregas de adjudicaciones en otras colonias.

“Si existen personas que no recibieron algún documento, pueden acercarse y les vamos a atender. Me llama la atención que el presidente de la Comisión de Fomento y Desarrollo (del asentamiento Belén) no me haya comunicado nada al respecto”, expresó.