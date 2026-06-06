Fiscalía y Policía Nacional desplegarán controles para prevenir delitos electorales en Ayolas

Dávalos señaló que la intención es que las internas municipales se desarrollen con normalidad en los tres locales de votación habilitados en el distrito: la Escuela Básica Nº 1915 “Agustín Pío Barrios”, el Colegio Nacional Bernardino Caballero y el local del Registro Electoral.

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Además, explicó que durante la jornada electoral existirán dos ámbitos de intervención por parte de las autoridades competentes. Por un lado, se encuentran los delitos penales contemplados en el Código Penal Paraguayo que puedan cometerse durante el sufragio, entre ellos el soborno, la conducción indebida de electores y el impedimento del ejercicio del voto. En estos casos, la intervención corresponde al Ministerio Público.

En lo referente a las faltas administrativas, indicó que la competencia recae en el juez electoral, quien deberá comunicar las irregularidades al Tribunal de Justicia Electoral. Entre las situaciones que pueden presentarse, mencionó la conformación incompleta de mesas receptoras de votos, la presencia de personas que busquen perturbar la libre votación o aglomeraciones que intenten impedir el sufragio.

Asimismo, recordó que los vehículos con números o insignias partidarias solamente podrán acercarse hasta 200 metros de los locales de votación. La excepción será para el traslado de personas adultas mayores o con dificultades de movilidad, quienes podrán ser acercadas hasta los portones de acceso de los recintos electorales.

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