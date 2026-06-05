Elecciones municipales: Ayolas contará con tres locales de votación

Los empadronados del Partido Colorado podrán emitir su voto en la Escuela Básica N° 1915 “Agustín Pío Barrios”, ubicada en el complejo habitacional Mil Viviendas. En el lugar funcionarán 30 mesas receptoras para aproximadamente 10.300 habilitados.

Los afiliados al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) deberán acudir al Colegio Bernardino Caballero, donde se dispondrán nueve mesas para 3.873 votantes.

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Adherentes de Yo Creo, Partido Participación Ciudadana, Partido Político Independiente, Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE) y Partido Encuentro Nacional (PEN) podrán sufragar en el local del Registro Electoral, situado en el barrio Mil Viviendas de Ayolas. En el lugar se contará con cinco máquinas de votación.

A diferencia de los sectores de oposición que integran la Alianza Recuperemos el Paraíso, que legitiman candidaturas a la Intendencia y la Junta Municipal, el Partido Colorado definirá mediante competencia interna a sus candidatos.

Por la Asociación Nacional Republicana (ANR) se presentan los movimientos Honor Colorado, que postula a Christian Rolón, exjefe de Gabinete de la Municipalidad de Ayolas; Añetete, que impulsa la candidatura del excartista y actual funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), José Mutti (ANR – Añetete); y Fuerza Republicana, que lleva como candidato al comunicador y exfuncionario de la EBY, Gabriel Alfonzo (ANR – FR). Para la concejalía municipal, HC tiene dos listas de precandidatos, mientras que Añetete y Fuerza Republicana competirán con una nómina cada uno.

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En el sector opositor se conformó la Alianza Recuperemos el Paraíso, integrada por Yo Creo, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y Participación Ciudadana. La candidatura a la intendencia recae en Dennis Dioff (Yo Creo).

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Para las elecciones de este domingo, cada movimiento integrante de la alianza presentará listas separadas de candidatos a concejales. Posteriormente, con miras a las elecciones municipales previstas para el 4 de octubre, se conformará una lista unificada cuyo orden será establecido de acuerdo con la cantidad de votos obtenidos por cada candidato en las internas.