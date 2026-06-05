Registro Electoral de Ayolas recibe máquinas y útiles para la votación

La funcionaria del Registro Electoral de Ayolas, Aidé Diarte, informó que los materiales arribaron a la comunidad alrededor de las 12:15. En presencia de apoderados de los distintos movimientos políticos, se procedió a la descarga de las cajas que contienen las máquinas de votación y los útiles que serán empleados durante la jornada comicial, mencionó.

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En total, 30 máquinas serán instaladas este sábado en la Escuela Básica N° 1915 “Agustín Pío Barrios”. En este local votarán los afiliados al Partido Colorado, quienes elegirán a candidatos a la Intendencia y a la Junta Municipal de Ayolas.

Por otro lado, en el Colegio Nacional Bernardino Caballero serán habilitadas nueve máquinas de votación para los 3.873 afiliados al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quienes legitimarán las candidaturas a concejales y elegirán a las autoridades partidarias.

En el local del Registro Electoral estarán disponibles cinco máquinas para los adherentes a Yo Creo, Partido Participación Ciudadana, Partido Político Independiente, Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE) y Partido Encuentro Nacional (PEN), quienes definirán a los postulantes a integrar la Junta Municipal.

Diarte señaló además que los apoderados de los movimientos Honor Colorado, Fuerza Republicana y Añetete participaron de la revisión de las cajas que contienen los útiles electorales. La verificación de las máquinas de votación se realizará mañana, sábado, una vez que los equipos sean instalados en los respectivos centros de votación.

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