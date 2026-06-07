Demoran a precandidato de la ANR por presunta compra de votos en Fernando de la Mora

La Policía Nacional demoró este domingo a un precandidato a concejal de la ANR en Fernando de la Mora por una presunta compra de votos, en el marco de las elecciones internas.

Los agentes intervinientes incautaron un total de G. 3.260.000 en efectivo durante el operativo.

La intervención policial ocurrió en las inmediaciones del Colegio Leo Nowak, ubicado en la zona norte de la citada ciudad, alrededor de las 09:15.

Lea más: Delitos y faltas electorales en Paraguay: qué acciones están penadas por la ley

Policía detiene a precandidato por delito electoral

De acuerdo con el informe de Policía, un agente sorprendió al sospechoso en flagrante delito. El sindicado supuestamente entregaba dinero en efectivo a una mujer que acababa de salir de la mesa de votación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El aprehendido fue identificado como Alfonso Orella González (59).

Las autoridades confirmaron que Orella González es actual precandidato a concejal por la Lista 6 de la ANR, movimiento disidente dentro del Partido Colorado.

Incautan G. 3.260.000 en efectivo

La Policía identificó a la mujer que recibió el dinero como Susana Giménez, mientras que la testigo del hecho fue individualizada como Sonia Yegros.

Tras el acta de intervención, los agentes trasladaron al político colorado hasta la sede de la Comisaría 2ª Central para el procedimiento de rigor.

Toda la intervención policial y el cruce de dinero quedaron registrados en filmaciones que ya forman parte de la investigación fiscal.

Candidato colorado alega pago de servicio

El precandidato negó haber realizado compra de votos y sostuvo que el dinero entregado correspondía al pago por servicios de transporte contratado para la jornada electoral.

Afirmó, además, que tenía dinero en su poder para pagar a los miembros de mesa de su equipo electoral.

Orella aseguró contar con pruebas que respaldarían su versión y apuntó que aún mantiene deudas con otras personas por el servicio de transporte.

El sindicado alegó que todo se trata de una maniobra para perjudicar la campaña de su sector en la ciudad. “Presumo que han de ser de los enemigos ocasionales que estamos teniendo, quienes le habrán avisado a la Policía para que me controle”, declaró.

Lea más: Elecciones internas 2026: ¿se puede beber alcohol ese día?

Supuesta beneficiaria confirma versión del precandidato

Por su parte, la demorada respaldó la versión del precandidato y dijo que este le entregó hoy el dinero para destinar a combustible, ya que fue contratada por el político para transportar personas en el marco de los comicios.

La Fiscalía dispuso que ambos sospechosos permanezcan bajo custodia policial.