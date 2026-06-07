Internas Municipales 2026, EN VIVO: la ANR y el PLRA definen candidatos y el liberalismo renueva autoridades

Las Internas Municipales 2026 concentran hoy la atención política en los dos principales partidos del país.

La ANR y el PLRA definen a sus candidatos para las elecciones municipales del 4 de octubre de 2026, pero en el caso del Partido Liberal el proceso va un paso más allá: también se eligen autoridades partidarias.

Seguí la información más importante de la jornada electoral en esta nota.

6:00 Policía desplegará 3.500 agentes en Asunción

El comisario Juan Agüero, director de la Policía Nacional en Asunción afirmó que toda su fuerza operativa estará desplegada hoy para dar cobertura a la jornada electoral en la capital, donde se votará en 110 locales.

5:30 ¿Cómo estará el tiempo en este domingo de elecciones?

El pronóstico de la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa un domingo electoral con ambiente fresco a cálido en todo Paraguay. Los meteorólogos indican que hoy podrían registrarse lluvias dispersas en gran parte del país - incluyendo a Asunción - y e incluso tormentas eléctricas en el sur, pero recién en la parte final de la jornada.

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Internas coloradas: ¿dónde votar?

Te compartimos el padrón de la Asociación Nacional Republicana (ANR), donde los afiliados pueden verificar si están habilitados para votar y consultar el local y la mesa de votación que les corresponde para las internas municipales del 7 de junio.

Internas liberales: ¿dónde votar?

Te compartimos el padrón del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), donde los afiliados pueden verificar su habilitación, así como el local y la mesa de votación que les corresponde para las internas municipales.