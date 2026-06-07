Política
07 de junio de 2026 a la - 05:17

Internas Municipales 2026, EN VIVO: la ANR y el PLRA definen candidatos y el liberalismo renueva autoridades

Precandidatos a la intendencia de Asunción.
Precandidatos a la intendencia de Asunción.

El Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana, ANR) y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) celebran hoy sus elecciones internas de cara a las elecciones municipales del 4 de octubre. En el caso de los liberales, la jornada también incluye la elección de nuevas autoridades partidarias. Seguí la cobertura en vivo en esta nota.

Las Internas Municipales 2026 concentran hoy la atención política en los dos principales partidos del país.

La ANR y el PLRA definen a sus candidatos para las elecciones municipales del 4 de octubre de 2026, pero en el caso del Partido Liberal el proceso va un paso más allá: también se eligen autoridades partidarias.

Seguí la información más importante de la jornada electoral en esta nota.

6:00 Policía desplegará 3.500 agentes en Asunción

El comisario Juan Agüero, director de la Policía Nacional en Asunción afirmó que toda su fuerza operativa estará desplegada hoy para dar cobertura a la jornada electoral en la capital, donde se votará en 110 locales.

5:30 ¿Cómo estará el tiempo en este domingo de elecciones?

El pronóstico de la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa un domingo electoral con ambiente fresco a cálido en todo Paraguay. Los meteorólogos indican que hoy podrían registrarse lluvias dispersas en gran parte del país - incluyendo a Asunción - y e incluso tormentas eléctricas en el sur, pero recién en la parte final de la jornada.

Internas coloradas: ¿dónde votar?

Te compartimos el padrón de la Asociación Nacional Republicana (ANR), donde los afiliados pueden verificar si están habilitados para votar y consultar el local y la mesa de votación que les corresponde para las internas municipales del 7 de junio.

Internas liberales: ¿dónde votar?

Te compartimos el padrón del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), donde los afiliados pueden verificar su habilitación, así como el local y la mesa de votación que les corresponde para las internas municipales.

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