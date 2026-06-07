Lambaré: Cartista Guido González va por rekutú y da paliza al clan González - Arévalo

El actual intendente de Lambaré, “Guido” González (ANR, HC), con el respaldo político de la diputada cartista Jazmín Narváez, vapuleó al clan Arévalo-González, al derrotar por 11.595 votos de diferencia a Carolina González, esposa del cuestionado exdiputado colorado Orlando Arévalo y precandidata de Fuerza Republicana del exvicepresidente Hugo Velázquez.
Con el 100% de los votos escrutados reflejados en el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), “Guido” González obtuvo 18.786 votos (65.89%), mientras que Carol González apenas 7.191 votos(25.22%), en una interna lambareña con una participación del 42.30%.
El Clan Arévalo-González, que tiene varios procesos penales en contra había abandonado Honor Colorado luego de que forzaran la renuncia a su banca de Arévalo, tras revelarse el caso conocido como “La Mafia manda” y ahora sufren esta catastrófica derrota.
La pareja además está en la mira de la Fiscalìa por su sospechosa fortuna, que la Contraloría advirtió que no tiene aparente respaldo legal.
Los otros precandidatos en pugna tuvieron numero más marginales: Aaron Herminio Ruiz Diaz de Éticos Republicanos obtuvieron apenas 665 votos, mientras que Cynthia Santacruz, candidata del movimiento Universitario Estudiantil, que de hecho declinó en favor de Carol González, obtuvo apenas 312 votos.
Derrota también fue catastrófica en la Junta
Esta holgada diferencia no solo se registró en la candidatura a intendente, sino también en la lista de concejales, donde la lista de Honor Colorado obtuvo 17.274 votos.
Por su parte, las dos listas del clan Arévalo obtuvieron juntas 8.204 votos.