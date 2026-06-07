Pedro Alliana y Ever Villalba votaron en Pilar

Las elecciones internas partidarias comenzaron con total normalidad en la ciudad de Pilar, donde miles de afiliados de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) acuden a las urnas para elegir a sus autoridades y candidatos.

En el Centro Regional de Educación de Pilar (CREP), principal local de votación del Partido Colorado, los portones fueron habilitados puntualmente a las 7:00. En este colegio electoral están habilitados para sufragar 14.675 afiliados de la ANR, distribuidos en 43 mesas receptoras de votos, cada una con un padrón aproximado de 400 electores.

A las 8:30 llegó al local de votación el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, acompañado de su esposa, la diputada Fabiana Souto, para ejercer su derecho al voto.

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“Hoy es una verdadera fiesta cívica. Más de 10.500 candidatos se presentan dentro del Partido Colorado y esperamos una alta participación de los afiliados”, expresó Alliana.

El vicepresidente agregó que, una vez concluidas las elecciones, se llevará a cabo el tradicional “abrazo republicano” entre los distintos sectores internos con el objetivo de fortalecer la unidad partidaria de cara a los próximos desafíos electorales.

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Interna liberal

Por su parte, la Escuela Defensores del Chaco alberga la votación de los afiliados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), donde están habilitados 6.733 electores distribuidos en 17 mesas receptoras de votos.

A las 08:00 llegó al local el candidato del Frente Radical y actual senador, Ever Villalba, quien emitió su voto y denunció haber sido víctima de amenazas durante la semana previa a las elecciones.

“Tuvimos ataques de personas que no quieren que un auténtico liberal llegue a la presidencia del partido. Lo más grave es que involucraron a menores de edad. Utilizaron la fotografía de mi hijo menor con mensajes preguntando a qué escuela asiste, y eso es peligroso”, manifestó el legislador.

En todo el departamento de Ñeembucú se encuentran habilitados 68.795 electores para participar de estas elecciones internas, que hasta el momento se desarrollan en un ambiente de tranquilidad y sin reportes de incidentes.