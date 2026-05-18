Diez partidos elegirán presidentes y autoridades en las internas del 7 de junio

La lista de partidos políticos cuyos afiliados elegirán o renovarán autoridades internas es encabezada por la agrupación opositora más importante del Paraguay, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Posee siete listas y sus candidatos a titular partidario son Marlene Orué (Lista 1); Alcides Riveros (lista 3); Ever Villalba (Lista 9); Alfredo Jaeglli (Lista 13); Herminio Ruíz Díaz “Dr. Sevoí” (lista 21); Abel Villalba (lista 45) y Dionisio Amarilla (lista 100).

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Hay más de 1.5 millones de afiliados a votar y quien asuma tendrá en sus manos la política liberal con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre, solucionar la crisis financiera interna, el destino del aporte y el subsidio electoral y las alianzas con miras a las elecciones generales del 2028.

Otra agrupación que debe elegir en interna a su próximo presidente es el Partido Encuentro Nacional (PEN), agrupación liderada por Fernando Camacho obligado a renunciar tras el caso “Invasión VIP” y golpeada tras la renuncia de la exsenadora Kattya Gónzález y el diputado Raúl Benítez.

Los candidatos a presidir el PEN son Gloria Portillo (lista 3) y Derlis Antonio Enciso Cardozo (lista 7).

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Elecciones con Listas únicas

Dentro de las agrupaciones que renovarán autoridades internas con lista única, la nómina es encabezada por el Partido Cruzada Nacional, agrupación que en estos comicios municipales debe demostrar si está en condiciones de mantenerse como “tercera fuerza” o si apunta a perder seguidores.

Paraguayo Cubas se postula una vez más para la presidencia partidaria y la senadora Lucía Mendoza para la vicepresidencia.

Igualmente, el Partido Patria Querida (PPQ) formalizará la elección de renovación de autoridades.

El exsenador Stephan Rasmussen busca el rekutú en la presidencia, el intendente de Encarnación Luis Yd asumirá la vicepresidencia primera y la diputada Rocío Vallejo la vicepresidencia segunda.

El Partido Participación Ciudadana, liderado por la senadora Esperanza Martínez, también renueva autoridades con lista única. Gustavo Javier Rodríguez Espínola será el presidente y la citada parlamentaria, la vicepresidenta.

El Partido Revolucionario Febrerista (PRF) formalizará a Manuel Doldan del Puerto como su presidente.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) elegirá a Hugo López como presidente; a Eduardo Pérez Avid en la vicepresidencia primera y a Filemón Delvalle Ríos en la vicepresidencia segunda.

El Partido Hagamos elegirá a Eduardo Manuel Viedma Paoli como su presidente.

Partido de la A, cuyo eterno presidente es Oti Sánchez, renovará a sus autoridades con Sánchez en lista única.

El denominado Partido Patriotas Independientes también elegirá como presidente a Carlos Valenzuela y a Federico Fernández López como vicepresidente.