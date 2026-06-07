PJC: Acevedo arrasa en internas y enfrentará al cartista Luis Guillén

Con la totalidad de las mesas escrutadas en Pedro Juan Caballero, se confirmó el contundente triunfo de Ronald Acevedo (PLRA). El actual jefe comunal se quedó con el 74,40% de los votos liberales, superando ampliamente a su oponente de turno, Miguel Rojas León, que obtuvo el 15,69% de los votos, según la transmisión de resultados del TSJE.

En tercer lugar quedó una figura emergente de la política local, Rodrigo Medina Abbate, quien obtuvo el 4,34% de los votos.

Acevedo enfrentará en las elecciones municipales de octubre próximo al cartista Luis Alberto Guillén Zárate, que, con el 59% de los votos, se impuso en las internas de la ANR a Fernando Peralta, quien logró el 33% de los votos.

Menos de 40% de participación

Un denominador común de ambas internas partidarias es la baja participación del electorado, teniendo en cuenta que tanto en el PLRA como en la ANR se tuvo una participación de poco más del 39% de los habilitados. Referentes de ambas agrupaciones políticas habían manifestado su expectativa de superar el 50% en estas internas, pero finalmente no se dio.

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Ganaron todos los que quieren rekutu

Los actuales jefes comunales de los seis distritos del departamento de Amambay fueron confirmados este domingo como candidatos de sus respectivos partidos, por lo que podrán buscar la reelección en las próximas elecciones municipales. En las ciudades de Pedro Juan Caballero, Capitán Bado, Zanja Pytã y Cerro Corá, los actuales ejecutivos municipales ganaron en internas partidarias.

En Karapaí y Bella Vista Norte se optó por la candidatura de consenso de los actuales intendentes, ambos pertenecientes a la ANR.