San Bernardino: ajustada victoria de Emigdio Ruiz deja expuesta una ANR dividida

Con el 100% de las 22 mesas procesadas, Ruiz Díaz, del movimiento Honor Colorado E, obtuvo 2.372 votos (46,72%), mientras que Franco, de Honor Colorado F, alcanzó 2.258 votos (44,48%), una diferencia de apenas 114 sufragios. En tercer lugar quedó Carolina Berdoy, del movimiento Colorado Añetete, con 291 votos (5,73%).

Los resultados reflejan un escenario de marcada fragmentación dentro del Partido Colorado en San Bernardino, donde ningún sector logró consolidar una mayoría contundente. La ajustada definición evidencia además una disputa interna que dejó heridas políticas y que obligará al ganador a realizar un importante trabajo de reunificación si pretende llegar fortalecido a las elecciones municipales.

La participación alcanzó el 64,58%, con un total de 5.077 votos emitidos. Sin embargo, también se registraron 138 votos en blanco y 16 votos nulos, cifras que reflejan que una parte del electorado optó por no respaldar plenamente a ninguna de las opciones en competencia.

Si bien Ruiz Díaz logró quedarse con la candidatura, los números muestran que más de la mitad de los votantes colorados se inclinaron por otras alternativas o no apoyaron de manera efectiva a su propuesta, un dato que plantea desafíos para la campaña de cara a las elecciones generales.

La interna colorada en San Bernardino concluyó así con un ganador claro en términos reglamentarios, pero con un partido dividido en términos políticos, en un distrito donde la capacidad de construir consensos será determinante para la próxima contienda electoral.

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Antecedentes de Emigdio Ruiz Díaz

Emigdio Ruiz Díaz asumió la Intendencia de San Bernardino en 2021 y durante su gestión estuvo envuelto en diversas controversias y cuestionamientos administrativos, judiciales y políticos.

Entre los antecedentes más relevantes figura la imputación presentada por el Ministerio Público en abril de 2023 por presuntas irregularidades en el manejo de residuos sólidos y por incumplimiento de normas ambientales, tras detectarse un depósito clandestino de basura en la ciudad.

En 2024 también surgieron denuncias de ciudadanos y exfuncionarios por supuestos casos de nepotismo dentro de la Municipalidad, señalando la contratación de familiares, de personas vinculadas a la administración comunal.

Posteriormente, en enero de 2025, fue denunciado ante la Contraloría General de la República por presuntas obras fantasma, sobrefacturaciones, uso irregular de fondos públicos y falta de documentos respaldatorios en la ejecución presupuestaria municipal.

Durante 2025 y 2026 también protagonizó una fuerte polémica por la prohibición de discotecas y bares en el entorno del Anfiteatro José Asunción Flores, situación que derivó en críticas de empresarios, trabajadores, concejales y sectores vinculados al turismo local.

Además, concejales opositores cuestionaron la aprobación de la rendición de cuentas de su administración correspondiente al ejercicio fiscal 2025, alegando la existencia de omisiones documentales, falta de transparencia y un presunto déficit financiero en las arcas municipales.

A pesar de todos estos antecedentes y cuestionamientos, Ruiz Díaz logró imponerse nuevamente en las internas coloradas y obtuvo la candidatura de la ANR para buscar la reelección como intendente de San Bernardino.

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