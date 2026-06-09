Caso Kattya: “La justicia está sometida, tiene patrón y tiene precio”, afirma Esperanza Martinez

La senadora Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana (PPC) expresó su solidaridad con la exsenadora Kattya González y cuestionó no solo el contenido de la resolución judicial, sino también la forma en que se desarrolló el proceso, señalando que sectores oficialistas conocían anticipadamente el desenlace de la votación.

La parlamentaria afirmó que la decisión de la Sala Constitucional Ampliada evidencia una preocupante subordinación de la Justicia a sectores de poder.

“La Corte rechazó su caso y dejó en claro a quién responde, no solo por su decisión, sino también por su actuación”, manifestó.

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Según sostuvo, la anticipación pública del resultado por parte de referentes del oficialismo alimenta las sospechas sobre la independencia del máximo tribunal.

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“La primicia la tuvo el oficialismo, anticipando el resultado de la votación. Los argumentos escuetos no sorprenden en este contexto de copamiento y atropello institucional, triste e indignante”, expresó.

“La justicia paraguaya está de luto”

La senadora calificó la resolución como un duro golpe para la institucionalidad democrática y lamentó que la Corte haya avalado lo que considera una decisión arbitraria e ilegal adoptada por la Cámara de Senadores.

“La justicia paraguaya está de luto. Recibimos la decisión de la Sala Constitucional Ampliada de la Corte Suprema de Justicia que convalida la injusta, arbitraria e ilegal decisión de la Cámara de Senadores”, afirmó.

Para Martínez, el fallo constituye una prueba de que la independencia judicial ha sido debilitada por intereses políticos. “Esto significa que la justicia está sometida, tiene patrón y tiene precio”, sentenció.

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La legisladora al igual que el senador Eduardo Nakayama (independiente) también ratificó su respaldo político y personal a Kattya González, adelantando que acompañará las acciones que la exsenadora impulse ante organismos internacionales.

“Mi solidaridad con Kattya González. Te digo, compañera, no vamos a parar hasta que se haga justicia”, manifestó.

Martínez aseguró que la oposición seguirá acompañando el caso hasta las últimas instancias posibles, incluida la eventual presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Te vamos a acompañar hasta las acciones que tengas que realizar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos que hacer justicia y vamos a estar contigo. No estás sola”, expresó.