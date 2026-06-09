Nakayama acusa a la Corte de “mentir descaradamente” para avalar la destitución de Kattya González

Según el senador Eduardo Nakayama (independiente), el fallo constituye un grave retroceso institucional y representa un golpe al Estado de derecho, al justificar una destitución de Kattya González que, a su criterio, se concretó de manera ilegal mediante una mayoría simple en la Cámara Alta.

A través de un pronunciamiento público, el senador expresó que la Corte construyó una interpretación “maliciosa y arbitraria” para sostener la validez de la expulsión de González, ocurrida el 14 de febrero de 2024.

“Hoy la Corte Suprema de Justicia enterró el Estado de derecho, mintiendo descaradamente al interpretar maliciosa y arbitrariamente que la Resolución 429/2023 no estaba vigente. Lo hizo solo para justificar la ilegal destitución de Kattya González con mayoría simple. La historia registrará su servilismo”, afirmó.

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El parlamentario sostuvo que la resolución en cuestión fue aprobada por unanimidad en la sesión del Senado del 20 de diciembre de 2023 y que su propio articulado establecía que entraría en vigencia al día siguiente, es decir, el 21 de diciembre de ese mismo año.

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“Un adefesio jurídico”, afirma el senador

Nakayama explicó que, al tratarse de una modificación del reglamento interno del Senado, la norma no requería ningún trámite adicional fuera de la Cámara Alta para su entrada en vigencia.

“Sabemos que el reglamento interno del Senado, según la Constitución Nacional, debe ser aprobado por la propia Cámara y no necesita pasar por ningún otro poder del Estado”, argumentó.

Por ello, consideró insostenible la tesis utilizada por la Sala Constitucional para afirmar que la resolución no estaba vigente cuando se produjo la pérdida de investidura de González.

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“Decir que el 14 de febrero, cuando se procedió a la ilegal e inconstitucional destitución de Kattya González, esa resolución no estaba vigente es un adefesio jurídico, pero además una interpretación maliciosa de lo que dice claramente ese reglamento”, manifestó.

Apoyo a Kattya González para acudir a instancias internacionales

El legislador también expresó su respaldo a la exsenadora para que continúe impulsando acciones fuera del país en busca de una revisión del caso.

Nakayama señaló que la decisión judicial no solo afecta a González, sino que genera consecuencias institucionales para la democracia paraguaya al consolidar un precedente que considera peligroso para la representación popular.

“Mi más enérgico repudio y mi apoyo a Kattya González para que pueda recurrir a todas las instancias internacionales ante esta nueva injusticia que sufre y que daña tremendamente la democracia paraguaya y el Estado de derecho de nuestro país”, sostuvo.