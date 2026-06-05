Nakayama: Kattya González debe volver al Senado de forma inmediata si la Corte falla a su favor

La expectativa en torno al fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por la exsenadora Kattya González (Independiente) se intensifica.

Mientras circulan versiones de que la máxima instancia judicial rechazaría el recurso, el senador Eduardo Nakayama (independiente) sostuvo que si la sentencia se ajusta a derecho, deberá declarar inconstitucional la pérdida de investidura y ordenar la inmediata reincorporación de la exlegisladora al Senado.

La resolución podría conocerse entre este viernes y el próximo lunes. En ese contexto, la senadora manifestó recientemente que recibió información acerca de que una mayoría de ministros de la Corte se inclinaría por rechazar su acción.

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La exsenadora afirmó que de concretarse ese escenario, quedaría demostrado cómo “el poder maneja la Justicia” y se consolidaría lo que considera un atropello institucional.

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Sin embargo, Nakayama expresó una visión distinta sobre el desenlace que debería tener el caso.

“Lógicamente, la Corte, si se ajusta a derecho, debería fallar a favor de la inconstitucionalidad planteada por Kattya, y de esa manera, anular aquella resolución inconstitucional que salió por parte del Senado, que viola absolutamente todos los principios jurídicos y la vigencia del Estado de derecho”, afirmó.

El legislador señaló que existe incertidumbre respecto al contenido de la sentencia, pese a las especulaciones que surgieron en las últimas semanas.

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“Ya hace más de dos semanas que estamos con esta expectativa, pero lo cierto y concreto es que no sabemos ni siquiera en qué sentido va a salir ese fallo”, indicó.

Reincorporación automática al Senado

Nakayama también sostuvo que en caso de que la Corte falle a favor de González, no existiría necesidad de realizar trámites adicionales para concretar su regreso a la Cámara Alta.

“Lo que sí he conversado con varios líderes de distintas bancadas es que si el fallo sale a favor de Kattya, se tiene que respetar y ella tiene que volver inmediatamente al Senado sin necesidad de hacer ningún otro trámite”, aseguró.

Según explicó, el único procedimiento necesario sería la notificación formal de la sentencia al Congreso Nacional. “La Corte debería notificar del fallo al Senado y nada más. Entiendo que el Senado también planteó, a través de la Presidencia, algunos alegatos, por lo que como parte debe ser notificada de la resolución. Después de eso, ella ya tiene que volver”, remarcó.