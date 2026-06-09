Elecciones municipales: jornada cívica entre colorados habría terminado en una gresca

El denunciante es Rodrigo Isaac Rodríguez Díaz (31), hijo del concejal municipal y exprecandidato a la Intendencia de Itacurubí del Rosario, Ignacio Rodríguez Villalba (Colorado Añetete). Presuntamente, quien generó los disturbios fue el concejal municipal e integrante de la Lista 2D de HC, José Alfredo Caballero.

Según el escrito de denuncia policial por agresión física y verbal, el caso aparentemente habría sucedido en el predio de la escuela John F. Kennedy, al término de las elecciones internas del Partido Colorado.

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En otra parte del informe redactado en la sede policial, Isaac Rodríguez también involucra a Pastor Soria, esposo de la candidata ganadora de las internas municipales en esta ciudad de la Lista 2D del Movimiento Honor Colorado (HC), Ana Rodas.

Conforme a la versión de Rodríguez, quien primeramente habría incitado la trifulca en el predio del local de votación entre los seguidores de la Lista 2D y los de su padre, Ignacio Rodríguez Villalba, fue Pastor Soria. En su defensa, este negó categóricamente haber participado de la gresca.

No agredí a nadie

El concejal municipal de Itacurubí del Rosario, integrante de la Lista 2D de HC, José Alfredo Caballero, dijo que la denuncia en su contra no tiene fundamentos, teniendo en cuenta que su participación en la trifulca fue más bien para apartar a sus correligionarios que estaban discutiendo en el lugar. Insistió en que en ningún momento agredió a nadie.

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Aseguró que solamente intervino en una discusión entre un grupo de personas de distintos movimientos políticos de su partido para apaciguar los ánimos y evitar que empeorara la situación.