Itacurubí del Rosario: padres exigen el nombramiento de un docente de grado

La Escuela Básica Nº 1625 Sagrado Corazón de Jesús está ubicada en la compañía Peguaho, a unos 9 kilómetros de la ruta PY22 en Itacurubí del Rosario. El establecimiento funciona desde el nivel preescolar hasta el noveno grado, en los turnos mañana y tarde, con aproximadamente 70 alumnos matriculados. La dirección de la escuela está a cargo de la profesora Virginia Lugo.

En el mismo predio funciona el Colegio Nacional San Juan Bosco, que atiende desde el primer hasta el tercer curso, donde las actividades se desarrollan con normalidad.

Osvaldo Enciso, padre de familia, explicó que no querían llegar a medidas extremas para exigir la solución a la falta de docente en el quinto grado, pero que, según su percepción, la directora Virginia Lugo aparentemente no tendría intención de aceptar la propuesta de los padres afectados.

Subrayó que los padres sugirieron a la directora gestionar la contratación de un educador de la comunidad, quien ya había enseñado en el quinto grado durante dos años. Sin embargo, no se logró llegar a un acuerdo, ya que la directora contaba con otra candidata para el mismo cargo.

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Directora no les quiere escuchar

Raúl Prieto, integrante de la comisión de ACE, indicó que la directora de la escuela no quiere atender a los padres, lo que llevó a que se tomara la medida extrema de manifestarse.

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Las madres de familia, Liz Morel y Alejandra Morel, señalaron que, debido a las diferencias mantenidas con la directora, los padres ya no están de acuerdo con que continúe en el cargo y no descartan solicitar su traslado.

Se intentó conocer la versión de la profesora Virginia Lugo, pero no fue posible ubicarla en la escuela ni respondió las llamadas telefónicas. Se mantiene abierta la posibilidad de que se refiera a las quejas.

En busca de solución

El supervisor de área de Itacurubí del Rosario, profesor Arnaldo León, informó que se está buscando la manera más adecuada de subsanar el inconveniente en la escuela Sagrado Corazón de Jesús. Señaló que ya mantuvo conversaciones con los miembros de la comunidad con el objetivo de encontrar una salida al reclamo de los padres.