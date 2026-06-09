¿Mufa a la Albirraja? Diputados posaron en una foto todos juntos con la camiseta de Paraguay

En la Cámara de Diputados se interrumpió la sesión del día hoy cuando se propuso un cuarto intermedio de cinco minutos para que los legisladores se tomen una foto con la camiseta de la albirroja puesta.

El cuarto intermedio se dio tras la presentación del punto 1B, que trataba de los pedidos de informe sobre los carteles con mensajes ofensivos hacia Paraguay que se instalaron en la zona de la ruta PY02 en el ingreso a Ciudad del Este y que están en la zona de afectación administrada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Los diputados coincidentemente estaban todos vestidos con la camiseta de la albirroja, a días de disputarse el partido inaugural de Paraguay en el Mundial de Fútbol Fifa 2026 que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

La Selección Paraguaya de Fútbol disputará su partido inaugural contra la selección anfitriona de Estados Unidos por el grupo D este viernes 12 de junio, que coincide con el día de la firma de la Paz del Chaco.

El pedido de la foto fue iniciativa de la diputada de Central por el Partido Patria Querida (PPQ), Rocío Vallejo, según indicó a nuestra redacción el Presidente de Diputados, Raúl Latorre.

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Diputados posaron todos juntos

Lo llamativo fue que todos los diputados de todos los partidos presentes posaron juntos.

Momentos posteriores, después de que se reanudó la sesión, la misma se vio obligada a suspenderse tras nuevos exabruptos protagonizados por el diputado colorado cartistas Yamil Esgaib, por lo que la armonía por la albirró duró muy poco.

Como ya es recurrente e impune, Esgaib nuevamente patoteó a opositores durante el uso de palabra, cuando Raúl Benítez (Independiente) estaba hablando. El cartista vociferó y amenazó con suspensión por 60 días al diputado opositor Raúl Benítez por criticar al gobierno de Santiago Peña y la “estructura criminal” y de “perros rabiosos” que lo respalda.

La Cámara de Diputados tuvo que suspender temporalmente su sesión y declarar un cuarto intermedio para intentar calmar los ánimos. “Andate a tomar tu pastilla”, le pidió harta la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario). Luego ya no hubo quorum para retomar y no se trató ni un punto del orden del día.