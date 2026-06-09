Natalicio Chase respalda fallo de la Corte sobre pérdida de investidura de Kattya

La Corte Suprema de Justicia rechazó una acción de inconstitucionalidad que promovió la exsenadora Kattya González en contra de la decisión del Senado de retirar su investidura como legisladora ocurrida en febrero de 2024.

Sobre este suceso, el senador Natalicio Chase expresó no tener un análisis jurídico, porque no es abogado, pero si tiene un análisis político, que es lo que corresponde al senado.

“Yo creo que el análisis que hace la Corte se basa en tres patas principalmente. Una, que las decisiones de sanciones del Congreso no son justiciables. O sea, no pueden llevarse a otro Poder a hacer análisis, de lo contrario no tendrían la independencia que dicen tener los Poderes”, manifestó.

Seguido, indicó que lo que más se discutió era si estaba vigente o no el reglamento. “Aunque esté vigente, el reglamento era anticonstitucional, entonces no puede tener validez, porque ningún reglamento ni ley puede estar en contra de la Constitución”.

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“El tercer punto es que la Corte analiza la indefensión que dice tener Kattya. Ella estuvo tres días en huelga de hambre, estaba presente y sí fue notificada. No se presentó por decisión propia a defenderse, a pedir prórroga o a hacer algún pedido dentro del pleno que pueda ayudarle a justificar su no defensión”, expresó.

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“Nosotros creemos que el dictamen de la Corte es correcto y justo”, remarcó el legislador.

Ante la consulta de si se rectifica que retirar la investidura a la legisladora no fue inconstitucional, apuntó que fue una decisión correcta tomada por el senado y que no puede ser reclamada por la Corte.

Para finalizar, Chase señaló que la Corte es independiente. “Se puede hablar de injerencia política, pero es responsabilidad de cada uno de los miembros de la Corte que reciba o no una injerencia política y yo creo que es un poder independiente, así como nosotros también somos”.