“No tenés vergüenza”, le dice Kattya a Carolina Llanes sobre “consejo” a jueces y fiscales

Kattya González, cuestionó el discurso que dio la ministra de Corte, Carolina Llanes, durante el acto de juramento de nuevos jueces, fiscales y defensores públicos, en donde les aconsejó no hacer caso a los “ruidos mediáticos y discursos populistas y demagógicos” para tomar sus decisiones.

“No tiene vergüenza, señora. La tinta del fallo infame fundamentado en una mentira que firmó, aún no se secó y se llena la boca dando consejos de independencia y coraje. Usted no tiene altura moral para dar consejos a nadie”, escribió la ex senadora Kattya González en sus redes sociales.

Lea más: En medio de críticas a la Corte, Llanes instiga a nuevos jueces a no dejarse llevar por lo mediático

La ministra Llanes fue una de la que salió en contra de la acción de inconstitucionalidad presentada por la expulsada senadora opositora y fue duramente cuestionada por su falta de independencia judicial.

“No nos deben importar los ruidos mediáticos, las agendas fácticas, los discursos populistas y demagógicos que necesariamente quieren usurpar el juez de los operadores del sistema de justicia”, dijo Llanes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Kattya González: fallo de Corte Suprema “le va a costar a Paraguay el descrédito internacional”

La ministra agregó que todos quieren ser jueces, o manejarlos, para debilitar a los verdaderos exponentes del sistema judicial; sin embargo, les aconsejó no guiarse por los ruidos externos.

“¿Quién no quiere manejar a un juez? ¿quién no quiere manejar a un ministro, un fiscal, un defensor? Se disputan y hoy en día esa es la consigna: debilitar a los verdaderos exponentes del sistema de justicia e instalar los poderes fácticos", dijo además Llanes.

La ministra Carolina Llanes, quien junto con los ministros Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera y César Diesel Junghanns, fueron quienes votaron por el rechazo de la acción de Kattya González.

La ex senadora criticó principalmente la “altura moral” de la ministra, quien según su parecer se doblegó ante la presión política del poder de turno.