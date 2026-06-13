Diputados: plantean que Día del Padre sea el 16 de junio: ¿habrá nuevo feriado?

El pasado jueves tuvo entrada en la Cámara de Diputados el proyecto de ley "que establece el 16 de junio de cada año como ‘día del padre’”, presentado por la diputada Virina Villanueva (ANR, HC) a fin de fijar un día para esta celebración que hasta ahora se da el último domingo de junio, facilitando el agasajo para el progenitor debido a que para la mayoría es día libre. Junio actualmente tiene 2 feriados fijo.

Esa es la primera problemática que trae aparejada esta propuesta, ya que la eventual fijación del 16 de junio para esta celebración hace que pueda caer entre semana (como este año que cae un miércoles) y al menos en el proyecto de ley no contempla que sea feriado, como sí es el caso del Día de la Madre.

Obviamente con la salvedad de que el feriado del día de la Madre (15 de mayo) coincide con los días festivos por la independencia de nuestro país, siendo este uno de los 11 feriados nacionales y por ende, no móviles, establecidos por la Ley N° 7544.

El argumento de Villanueva para este planteamiento es que pretende darle además una relevancia “histórica” al día del Padre, relacionándolo de alguna manera con Gaspar Rodríguez de Francia.

“La elección del 16 de junio como fecha oficial de celebración del Día del Padre busca dotar a esta conmemoración de un significado que trascienda el ámbito familiar para proyectarse también sobre la identidad histórica y cultural de la Nación. La figura del Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, reconocido por la historiografía nacional como el “Padre de la Nación Paraguaya”, representa valores de responsabilidad, protección, liderazgo y compromiso con la construcción del Estado paraguayo. Estos atributos encuentran un paralelismo natural con el papel que desempeñan los padres en la formación, protección y orientación de sus hijos dentro del núcleo familiar", menciona Villanueva en la exposición de motivos.

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No obstante, no explica la vinculación del 16 de junio con el Dr. Francia, ya que este no coincide ni con su natalicio, ni con la fecha de muerte. La fecha simbólica más próxima sería la del 17 de junio de 1811, cuando se convocó el Primer Congreso Nacional para definir la forma de gobierno del país, proceso del cual Francia fue parte junto a otros varios próceres. Pero esto no se argumenta en el proyecto, por lo que es meramente especulativo.

Lo que sí remarca la diputada cartista que si bien “la fijación de una fecha determinada aporta certeza y uniformidad al calendario nacional” y la posibilidad de planificar actividades, la “iniciativa no pretende únicamente establecer una fecha conmemorativa, sino fortalecer el reconocimiento social de la paternidad responsable y de la importancia de la familia como núcleo fundamental de la sociedad”.

Por su condición de recién ingresado, el proyecto aún no tiene dictamen de comisiones ni figura para su tratamiento en el orden del día, y atendiendo la proximidad de la celebración del día del padre este domingo 21, cualquier eventual cambio que eventualmente no afectará al festejo de este año.