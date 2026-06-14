ANR: Unión de D’Ecclesiis y Giménez en San Pedro busca evitar derrotas como en Itapúa y CDE

En la mañana de este domingo se llevó adelante una reunión entre el gobernador Freddy D’Ecclesiis y el ministro de Agricultura Carlos Giménez, líderes cartistas con posturas antagónicas en San Pedro.

El objetivo fue “bajar las armas” hasta las elecciones municipales del 4 de octubre y lograr la unidad granítica del Partido Colorado en el segundo departamento para evitar perder distritos clave.

Se sumaron al encuentro los diputados cartistas; Leonardo Saiz y Carmen Giménez de Ovando y todos los candidatos a intendentes y concejales que resultaron ganadores de las internas coloradas del pasado 7 de junio.

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“Fuertes fueron las disputas, pero ahora tenemos la responsabilidad de trabajar a nivel dirigencial. Es cierto, se entiende y se comprende que durante las internas se dicen muchas cosas, debemos ser prudente cuidar la boca, pero eso muchas veces no ocurre”, dijo el ministro Carlos Giménez en referencia a los caldeados enfrentamientos discursivos previos a las internas partidarias.

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Agregó que ya se acercó a conversar con el gobernador de San Pedro Freddy D’Ecclesiis y que están curando las heridas por lo menos hasta el 4 de octubre, fecha de las elecciones municipales.

“Estamos curando heridas, hablamos con todos, tratamos de convencer a todos. No podemos estar pire vai mucho tiempo. Vamos a ver el resultado el 4 de octubre y después seguro volverán a salir las disputas”, dijo el ministro.

Evitar caída del Partido Colorado

El ministro Carlos Giménez indicó que el objetivo es evitar la caída del Partido Colorado y que en las elecciones del 2028 un colorado vuelva a ser electo gobernador de San Pedro.

“No importa quién sea electo, volver hacerle ganar al gobernador colorado. San Pedro debe sostener su bandera. En Itapúa fue traumática la caída del partido, en Alto Paraná fue traumática la caía. Para sostener la bandera del coloradismo en San Pedro debemos dejar de lado los caprichos personales”, dijo Carlos Giménez.

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Pidió también a sus correligionarios “aguantarse entre todos” por lo menos hasta el 4 de octubre y no publicar nada sobre las diferencias personales en las redes sociales.

“Después de octubre seguro van a volver a salir, pido en las redes sociales no publicar nada. Tenemos que aguantarnos entre todos, esto es una competencia y debemos entender eso”, dijo el ministro de Agricultura.

Por su lado el gobernador, Freddy D’Ecclesiis, quien un día antes se reunió con todo su equipo político, antes de asistir al evento convocado por el ministro este domingo escribió en sus redes sociales que todos son uno y que como soldados de Bernardino Caballero irán a las municipales.

“Las internas han quedado atrás y el pueblo ya ha expresado su voluntad en las urnas. Como colorados asumimos con responsabilidad el compromiso de trabajar por la victoria de nuestro partido en todo San Pedro. Somos soldados de Bernardino Caballero y más que nunca debemos estar unidos”, escribió el gobernador D’Ecclesiis.