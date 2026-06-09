Riña cartista: Giménez gana pulseada a D’Ecclesiis en distritos clave en San Pedro

Las internas municipales del domingo pasado dejaron en evidencia, una vez más, la disputa política entre el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez (ANR-HC), y el gobernador de San Pedro, Freddy D’Ecclesiis (ANR-HC).

Conforme a los datos del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), en 9 distritos ganaron precandidatos a intendentes apoyados por Carlos Giménez, quien es senador colorado cartista con permiso (ver infografía).

En tanto, conforme al TREP, en 8 distritos ganaron precandidatos a jefes comunales apoyados por el exdiputado y actual gobernador Freddy D’Ecclesiis. (ver infografía).

En 5 distritos, se logró el consenso ya con miras a las elecciones municipales previstas para el 4 de octubre.

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Disputa de años

El gobernador Freddy D’Ecclesiis y el ministro Carlos Giménez llevan una larga disputa personal y política, incluso, la rivalidad llegó a estrados judiciales.

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El enfrentamiento político ahora ya se trasladó a nivel familiar, en esta internas municipales.

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En Choré, distrito donde Carlos Giménez, exgobernador de San Pedro (2018-2023) fue intendente años atrás, se presentó su hermana, Emilse Giménez, quien fue electa candidata a intendente de la ANR con vistas a octubre próximo. La docente derrotó a Lucio Vega, quien tuvo el respaldo del gobernador D’Ecclesiis.

En Santaní, se postuló Christian D’Ecclesiis, hermano del gobernador, quien perdió la interna. Triunfó Carlos Verón, quien tuvo el respaldo del ministro del MAG.