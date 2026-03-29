Repudian a Raúl Latorre por “colgarse” del calvario ciudadano por la falta de transporte

El titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR-HC), intentó hoy salir a favor de la gente pero le salió el tiro por la culata. El político cartista y posible dupla del vicepresidente Pedro Alliana en las generales de 2028, cuestionó a los empresarios del transporte por dejar a los usuarios sin movilidad este fin de semana.

“Dejen de castigar a la ciudadanía!. Dejar a la gente sin transporte NO es la manera de solucionar los conflictos! No más huelgas de transporte, el bienestar de las familias paraguayas debe ser el fin de todas nuestras acciones, dejen de usarlas como rehenes para sus objetivos!”, posteó Latorre en su cuenta de X.

El posteo generó una lluvia de críticas. Por ejemplo, el exdiputado colorado y abogado Óscar Tuma dijo que el “mensaje suena más oportunista que otra cosa”.

“El transporte público en Paraguay está en manos privadas, pero el pasaje se subsidia con el dinero de todos los contribuyentes. ¿Qué significa eso? Que el Estado tiene la obligación de cumplir con el pago de ese subsidio, y si no lo hace, es el propio Estado el que está incumpliendo su parte. Así de simple", manifestó el exlegislador, quien ahora milita en el sector disidente en la ANR.

El ciudadano Raúl Quiñónez Rodas expresó: “Usted (Raúl Latorre) desde la posición de poder en la que se encuentra no está solo para hacer exclamaciones. Está para actuar. Eso queremos los paraguayos, autoridades patriotas, que no se dejan patotear”.

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Carlos David Pino indicó: “¿Mirá quién habla, rehenes para sus objetivos decís? Con toda la plata que comen todos somos rehenes de ustedes, cada vez está peor todo, no te vengas a querer colgar de esta situación bien que se te conoce padre del nepotismo“.

Aspira a vicepresidente de la República

La semana pasada, el vicepresidente y futuro presidenciable por el movimiento Honor Colorado, Pedro Alliana, se mostró con su potencial dupla para el 2028, Raúl Latorre, por primera vez en un mitin, en el lanzamiento de la campaña de Camilo Pérez en Asunción. El hecho no es un dato menor, ya que deja en evidencia la ruptura interna en HC en la lucha con el ministro del MUVH y senador con permiso, Juan Carlos Baruja, quien también aspira a la Vicepresidencia.

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El jefe de campaña de Camilo Pérez, el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, médico de profesión, está en carrera para tener la bendición del jefe de Honor Colorado, el expresidente Horacio Cartes, quien está aún de reposo médico tras su internación a finales de febrero pasado, por un episodio cardíaco.

Desde semanas atrás es evidente la pulseada entre Latorre y el senador con permiso y actual ministro del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).