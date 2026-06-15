Próximo contralor debe ser opositor, según senadora Celeste Amarilla

Este lunes se abre la convocatoria para que postulantes para el cargo de contralor y subcontralor general de la República inscriban sus candidaturas ante la Cámara de Senadores, al acercarse el final de los periodos del actual contralor general Camilo Benítez y del subcontralor Augusto Paiva.

Voces de la oposición han expresado rechazo a la posibilidad de que el actual contralor Benítez busque la reelección, al considerar que se ha mostrado cercano al Gobierno.

Sobre ese punto se manifestó hoy la senadora opositora Celeste Amarilla (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA), quien opinó que el contralor Benítez “últimamente quedó pegado a algunos casos del Gobierno” que ponen en duda su independencia.

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“Él comenzó bien su gestión y poco a poco fue obedeciendo, el contralor no debe obedecer, debe controlar”, dijo la senadora Amarilla. “Fue poniéndose obediente al Gobierno, estaría bien que probemos con otro”.

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El contralor Benítez ha sido criticado por los opositores especialmente luego del reciente informe de la Contraloría que afirmó haber encontrado correspondencia entre el considerable enriquecimiento del presidente Santiago Peña en los últimos años y sus declaraciones juradas.

“La función de contralor no la puede hacer tu amigo”

La senadora Amarilla enfatizó que el próximo contralor debe provenir de la oposición para cumplir efectivamente el rol de control sobre el poder de turno que es la misión principal de la Contraloría.

“La función de contralor no la puede hacer tu amigo, tiene que ser tu adversario”, subrayó.

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Recordó que solía existir un “pacto de caballeros” entre los principales partidos políticos del país, el PLRA y la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), por el cual se designaba como contralor a un representante de la oposición al partido gobernante.

“Es grave desde lo ético y moral que el Gobierno desconozca esta norma”, sentenció.