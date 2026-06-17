Denuncian ante la Fiscalía que un concejal cartista de Tacuaras es planillero de la ESSAP

El concejal colorado cartista del distrito de Tacuaras, departamento de Ñeembucú, Ramón Rojas Escobar (ANR, HC), quien busca otro periodo en la Junta Municipal, efectivamente aparece como empleado de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A (ESSAP), ente cuyo titular es Luis Fernando Bernal Mazó.

Lea más: Titular de Essap: “No tenemos ni un planillero”

Su nombre y número de cédula figuran como miembro de la Junta Municipal de Tacuaras por G. 1.120.000 y, al mismo tiempo como “contratado” de 7:00 a 15:00 en la ESSAP con un salario de G. 4.000.000.

Según el sistema de verificación de datos de la Secretaría de la Función Pública, el edil recibió este doble pago desde febrero último y hasta abril último.

Al verificar la nómina de funcionarios en la web de la ESSAP, dicho ente solo subió las planillas de empleados hasta abril de 2026 pero llamativamente en la nómina del ente no aparece ni el nombre ni la cédula del denunciado.

La denuncia ante el Ministerio Público, Fiscalía Regional de Pilar Zona XVI, fue presentada por el concejal del PLRA de Tacuaras, Julio Aceval, correligionario del intendente local, Lorenzo Irún.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su denuncia, Aceval señala que Rojas Escobar, a más de la dieta asignada, percibe una remuneración proveniente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A (ESSAP). Sostiene que, si el hecho mencionado fuere confirmado, se estaría transgrediendo la prohibición prescripta en el Art. 105 de la C.N., y una violación a las disposiciones normativas de la Ley 1626/00.

Recalca que el edil vive y reside en la localidad de Tacuaras y que los hechos descriptos, vienen a configurar una violación al Art. 313 del C.P. “Artículo 313.- Cobro indebido de honorarios 1º El funcionario público, abogado u otro auxiliar de justicia que, a sabiendas, cobrara en su provecho honorarios u otras remuneraciones no debidas, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. 2º En estos casos, será castigada también la tentativa.”

También pide librar oficio a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A (ESSAP), a fin de que, sirva informar al Ministerio Público.