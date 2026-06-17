Esteban Samaniego: Juez reitera pedido de desafuero y ordena prisión preventiva para chicaneros

En el marco de la Causa Esteban Samaniego/lesión de confianza por presunto daño patrimonial de G. 1.108 millones están acusados; la actual intendente de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR-HC), esposa del diputado cartista Samaniego, y otras trece personas, incluida Blanca Álvarez, madre del parlamentario y la candidata a intendenta cartista, Ruth Mercedes Medina Yegros.

Según consta en el expediente, el procesado Damián de Jesús Galarza Dárdano utilizó una estrategia dilatoria al designar un nuevo defensor y promover la recusación del juez Humberto Otazú minutos antes del inicio de la audiencia preliminar fijada para el pasado 3 de junio, logrando suspender el acto.

El juez Legal concluyó que existe una clara falta de voluntad de someterse a la justicia y ordenó su captura a la Policía Nacional.

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También, el abogado defensor Derlis Patrocinio Maciel Riveros fue citado a una audiencia disciplinaria para el próximo 29 de junio a las 08:30.

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El letrado se expone a severas multas de comprobarse que actuó de mala fe con el único fin de obstaculizar el normal desarrollo del proceso judicial.

Nuevo pedido de desafuero

El juez Legal asimismo remitió un nuevo oficio al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR-HC), donde reitera el pedido de desafuero de su correligionario Esteban Samaniego para que pueda someterse al proceso por presuntamente malversar G. 1.108 millones durante su gestión como intendente de Quyquyhó.

El fiscal Silvio Corbeta imputó al parlamentario en el 2023, y a otras 14 personas incluyendo a su madre y su esposa, por la supuesta comisión de administración en provecho propio (en calidad de coautor) y asociación criminal (en calidad de autor).

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Desde entonces, el juzgado envió compulsas íntegras de la investigación del Ministerio Público, pero el corporativismo en la Cámara Baja otorga impunidad al cartista Samaniego y no lo desafuera.

Mientras Esteban Samaniego sigue zafando su proceso judicial, su esposa, Patricia Corvalán y otras trece personas, entre ellas, la también candidata cartista a intendenta Ruth Mercedes Medinas Yegros, ya fueron acusadas en el 2024.

Tras resolverse múltiples chicanas que los procesados se turnan en presentar para dilatar el proceso, el tribunal fijó los días 29, 30 de junio y 1 de julio próximo a las 09:30 la audiencia preliminar.