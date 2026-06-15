Patrick Kemper preside comisión especial pese a que su primo es investigado por título mau

La comisión quedó conformada con Patrick Kemper (ANR, HC) en la presidencia, la senadora Esperanza Martínez del Partido Participación Ciudadana (PPC) en la vicepresidencia y el senador Dionisio Amarilla (PLRA, HC) como relator.

La designación se produce en momentos en que el nombre de Hans Hermann Kemper Rojas, primo del titular de la comisión, aparece entre las personas investigadas por la Fiscalía por un supuesto título universitario irregular.

El primo del presidente de la comisión está bajo investigación

Hans Hermann Kemper Rojas fue uno de los precandidatos a concejal más votados en las elecciones internas coloradas del pasado 7 de junio en Luque, donde obtuvo 3.057 votos como representante del movimiento Honor Colorado.

El dirigente cartista figura entre los abogados egresados de la Universidad Sudamericana. De acuerdo con registros de la Corte Suprema de Justicia, obtuvo el título de abogado en 2017, es decir, dos años después del anuncio de cierre de dicha carrera en esa institución académica. Su matrícula profesional fue expedida en 2021.

Lea más: Recusación frena investigación a supuesto abogado mau que es candidato en Luque

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La situación derivó en una investigación fiscal. Una unidad del Ministerio Público allanó recientemente la oficina donde supuestamente ejerce la profesión en la ciudad de Luque, tras una denuncia ciudadana relacionada con un presunto título de grado falso. Sin embargo, durante el procedimiento los intervinientes no encontraron al denunciado en el lugar.

La coincidencia genera cuestionamientos debido a que Patrick Kemper encabezará justamente el órgano legislativo encargado de investigar la emisión, comercialización y utilización de títulos académicos presuntamente falsos o irregulares.

Una comisión para investigar la “mafia de títulos”

La comisión especial fue creada para indagar posibles esquemas de falsificación, expedición irregular y utilización de títulos universitarios en instituciones públicas y privadas.

Entre sus atribuciones figuran:

Recibir denuncias e informaciones.

Solicitar informes a universidades e instituciones públicas.

Identificar mecanismos de falsificación y comercialización de documentos académicos.

Determinar eventuales responsabilidades de funcionarios y centros educativos.

Convocar a autoridades, expertos y representantes institucionales.

Elaborar un informe final que podrá ser remitido a la Corte Suprema, al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y a otras instituciones.

Además, la comisión resolvió solicitar al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) informes sobre títulos de grado y posgrado registrados desde la entrada en vigencia de la Ley de Educación Superior.

El cartismo asegura el control del órgano investigador

La elección de Patrick Kemper se produce luego de que la mayoría oficialista lograra controlar la integración de la comisión.

La conformación definida por el presidente del Congreso, Basilio Núñez, dejó al cartismo y sus aliados con mayoría suficiente para definir las principales autoridades del órgano.

Lea más: Senado: Cartismo apunta a controlar comisión que investigará “mafia de títulos”

La comisión está integrada por Patrick Kemper (ANR, HC), Derlis Maidana (ANR, HC), Lizarella Valiente (ANR, HC), Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC), Zenaida Delgado (ANR, HC) y Dionisio Amarilla (liberocartista) por el bloque oficialista, mientras que la oposición y la disidencia están representadas por Blanca Ovelar (ANR, Añetete), Esperanza Martínez (PPC), Rafael Filizzola (PDP), Celeste Amarilla (PLRA) y Yolanda Paredes (Cruzada Nacional).

La correlación de fuerzas permitió al oficialismo quedarse con la presidencia de una comisión creada precisamente para investigar un escándalo que tuvo como uno de sus principales detonantes el caso del exsenador Hernán David Rivas, quien se vio forzado a renunciar a su banca ante su inminente destitución.