Jubilados municipales solicitan incorporar a más de 20.000 contratados a la Caja

Felicita Rabello, miembro titular de Ajupem y el vicepresidente de Ajupem, Óscar Leguizamón en conversación con ABC solicitaron a las autoridades municipales la efectiva aplicación de la Ley 7.445/25 “De la Función Pública y del Servicio Civil’’ . La misma sigue siendo letra muerta para muchos intendentes, según lo explicado.

Más de 2.700 jubilados afectados por atrasos de haberes

Rabello, miembro titular de Ajupem, explicó que la Caja necesita alrededor de G. 8.000 millones mensuales para cumplir con el pago total de sus obligaciones, mientras que actualmente recibe cerca de G. 6.000 millones. Esta diferencia obliga a realizar desembolsos fraccionados a los 2.771 jubilados y pensionados municipales del país.

Al respecto, según los antecedentes del sector, la Caja citada se encuentra en déficit debido a los manos manejos administrativos, que estalló en 2022.

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Ante este escenario, los jubilados apuntan a la implementación plena de la Ley 7.445/25, normativa que establece la incorporación de trabajadores contratados de las municipalidades al régimen previsional municipal.

“Necesitamos el cumplimiento de la ley para que la Caja tenga sostenibilidad y pueda salir adelante”, señaló Rabello.

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La dirigente afirmó que la medida no solo permitirá aumentar los ingresos del sistema, sino también otorgar protección social a miles de trabajadores que actualmente se encuentran fuera del régimen jubilatorio municipal.

Contratados fortalecerán sistema previsional

En la misma línea, el vicepresidente de Ajupem, Óscar Leguizamón, destacó que el Gobierno dio una señal favorable al impulsar mecanismos para que los contratados comiencen a aportar efectivamente a la Caja.

“Van a tener un seguro social y van a existir verdaderamente como funcionarios. Al mismo tiempo, ayudarán a estabilizar y afianzar la Caja”, sostuvo.

Según explicó, la incorporación de más de 20.600 contratados representa una oportunidad para fortalecer un sistema previsional basado en la solidaridad intergeneracional, donde los aportes de los trabajadores activos permiten financiar las jubilaciones actuales.

Leguizamón señaló que desde Ajupem consideran que la aplicación de la Ley 7.445/25 constituye una política clave tanto para garantizar la viabilidad financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal como para brindar condiciones laborales más dignas a miles de trabajadores contratados.

Movilización la próxima semana

Los representantes de la asociación anunciaron además una movilización de respaldo a la implementación de la normativa y llamaron a intendentes, concejales y futuras autoridades municipales a acompañar su cumplimiento.

La misma se hará este martes 23 de julio desde las 10:00 frente a la sede de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, sitio Benjamín Constant e/ Montevideo, de la ciudad de Asunción.

“Esta ley beneficia a los contratados porque les otorga cobertura social y también a los jubilados porque fortalece el sistema. Nos permite volver a pensar en una Caja estable y sostenible”, concluyó Leguizamón.