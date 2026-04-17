Intendentes ningunean ley de servicio civil y a los jubilados

La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, cuyo titular es el imputado Venancio Díaz Escobar, publicó que la sostenibilidad de la institución depende de la incorporación de más afiliados, como los funcionarios municipales contratados, en cumplimiento a la Ley N.º 7445/2025 “De la Función Pública y el Servicio Civil”.

Sin embargo a un año y tres meses de su promulgación muy pocas municipalidades formalizaron a sus funcionarios contratados de acuerdo a la nueva legislación.

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“De acuerdo con los datos obtenidos, actualmente más de 20.000 trabajadores municipales aún permanecen fuera del régimen jubilatorio, lo que genera un fuerte desbalance entre aportantes y beneficiarios (jubilados y pensionados)“, reza parte del comunicado institucional.

La Caja Municipal de Jubilaciones indica que la normativa introduce un cambio estructural al establecer la incorporación obligatoria y gradual de estos funcionarios al sistema, ampliando así la base contributiva.

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Solo 163 afiliaciones

Según los registros oficiales de la Caja Municipal de Jubilaciones en más de un año de vigencia de la ley se tuvo solo 163 nuevas afiliaciones, de los más de 20.000 funcionarios que están fuera del sistema.

La Caja de Jubilación Municipal está en quiebra e indefectiblemente necesita el aporte de los municipios para poder desembolsar los aportes a los jubilados. Días pasados recién abonaron los haberes jubilatorios del mes de febrero. Esta situación deficitaria se arrastra desde el 2023.

“La Caja Municipal de Jubilaciones necesita por lo menos el 5% de los 20 mil funcionarios contratados, es decir 1.050 nuevos cotizantes para superar el déficit mensual actual”, dice otra parte del comunicado.

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El Artículo 84 de la Ley del Servicio Civil obliga a las instituciones municipales a incluir a sus funcionarios contratados dentro del régimen de seguridad social. Este mandato comenzó a aplicarse en 36 municipios, de los 263 que existen a nivel país.