Las peculiaridades y grandes cambios introducidos en la Constitución Nacional

La Constitución Nacional de la República del Paraguay fue promulgada el 20 de junio de 1992 y sigue vigente hasta ahora, pero sin lugar a dudas actualmente se vive en una época distinta a la de hace tres décadas.

este sábado se cumplen 34 años desde ese día y al respecto, el abogado constitucionalista Hugo Estigarribia recordó que el proceso para el documento se inició en 1991 ante la necesidad de adecuarse a los “cánones democráticos” de la región.

Asimismo, detalló que la Constitución Nacional de 1940 -y posteriormente la de 1967- tenía un “molde autoritario”, ya que “le daba demasiado poder al Ejecutivo” y por esto debía hacerse un nuevo “pacto jurídico” que involucró a todas las fuerzas políticas del país.

“Paraguay no podía quedar afuera”, comentó.

Lea más: A 34 años de la jura de la Constitución: constituyentes evalúan su vigencia en diálogo con ABC

Cambios introducidos en la Constitución

Sobre uno de los grandes cambios introducidos en la Constitución, Estigarribia mencionó que se crearon los gobernadores y las Juntas Departamentales, al igual que las elecciones para intendentes, ya que antes estos últimos eran designados por el Poder Ejecutivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta descentralización se logró mediante una “bancada campesina” tanto de la Asociación Nacional Republicana (ANR) como del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) que formaban parte de los convencionales que representaban al interior del país.

“Unida (la bancada) hacía números para muchos temas; tenían mucho peso. Las Gobernaciones y las Juntas Departamentales tienen ese origen; no hubiese existido si los políticos centralistas seguían decidiendo”, agregó.

También acotó que otro de los grandes cambios fue la prohibición de la reelección, algo que generó un “enojo” por parte del Poder Ejecutivo en ese entonces a cargo de Andrés Rodríguez.

La idea era evitar el abuso de poder, garantizar la alternancia y asegurar la democracia, esto para evitar que se repita una dictadura como la de Alfredo Stroessner quien fue derrocado en 1989 tras casi 35 años en el poder.

Por otra parte, la objeción de conciencia referente al servicio militar también generó un considerable rechazo, este principalmente por parte de los adherentes al general Lino Oviedo, quienes renunciaron a la convención tras la propuesta.

Lea más: Video: cronología del golpe que terminó con la dictadura de Stroessner

Peculiaridades de la Constitución Nacional

Entre aspectos que caracterizan a nuestra Carta Magna, el exsenador remarcó la participación de varios periodistas que “incorporaron artículos muy importantes”, como el secreto de la fuente de la información y otros aspectos fundamentales para la prensa libre en Paraguay.

También participaron exiliados, cooperativistas, indígenas, junto a otros sectores que representaban a distintos grupos de ciudadanos, por lo que a su criterio, “es una constitución absolutamente respetuosa del paraguayo”.

“Es una de las mejores de Latinoamérica en eso; se sacó mucho en sentido del poder al Ejecutivo. Ese unipresidencialismo, se sacó la reelección inmediata, no se puede usar el poder para mantenerse en el poder”, dijo.

También reconoció que tuvo una fe de erratas, ya que la Constitución Nacional “se tuvo que hacer en tiempo récord” -unos seis meses-, por lo que era muy poco tiempo para redactar una Ley Suprema de la República sin errores. “Limitaciones de tiempo, esa es la razón de la fe de erratas. No tendría que tener, pero la tiene“, aclaró.

Lea más: La Constitución Nacional: historia, desafíos y contexto actual

La Constitución Nacional hoy

Sobre la Constitución Nacional en la actualidad, Estigarribia apuntó que si bien el documento históricamente “consagra un nuevo modelo de Estado Paraguayo”, al igual que “un nuevo modelo de vida”, ahora es el “factor humano” el que genera una degradación.

“El factor humano ha degradado las instituciones, se metieron en las facultades los políticos; se politizó. El factor humano ha degradado la aplicación de la Constitución Nacional”, mencionó.

Como un ejemplo de su idea citó la Ley de senaduría vitalicia por parte del senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, la expulsión de Kattya González del Senado con abusos sobre la pérdida de investidura, la Ley de Servicio Civil, y el intento de reelección que se dio en el 2017 que derivó en la quema del Congreso junto a la muerte del joven liberal Rodrigo Quintana.

“Hay intentos en este periodo (el del presidente Santiago Peña) que se da la mayor falta de respeto a la Constitución; de hacer lo que quieren. Las mayores amenazas ya residen del Gobierno de Horacio Cartes y con este Gobierno que tiene la mayoría también siempre hay amenazas con un Poder Judicial servil, dócil, sumido a los intereses“, subrayó.

Lea más: Mitic: Viceministra mintió sobre “Jimmy” Villaverde pese a firmar su designación como director

Feriado por la Constitución Nacional

Finalmente, en lo que refiere al feriado por la promulgación de la Constitución Nacional, el exlegislador consideró que “es una de las pocas cosas buenas que hizo este Gobierno”, aunque de igual manera dio a conocer que no está de acuerdo con que se haya trasladado el feriado al lunes.

“Me parece muy bien, un día en el cual uno debe conmemorar su mayor herramienta. Creo que es muy adecuado; es fundamental que se tenga a la Constitución presente y se recuerde a nivel país”, concluyó.

Lea más: Nuevo feriado este 20 de junio: ¿Qué se conmemora y por qué se traslada al lunes?