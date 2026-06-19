Nuevo feriado este 20 de junio: ¿Qué se conmemora y por qué se traslada al lunes?

Este 20 de junio de 2026 se recordará por primera vez en el país el nuevo Feriado Nacional por el “Día de la Jura de la Constitución Nacional”, una fecha establecida recientemente por ley para conmemorar la Carta Magna sancionada en el año 1992.

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Originalmente, la fecha conmemorativa cae este año un día sábado. Para evitar que esta fecha pase desapercibida por gran parte de la población, el presidente de la República, Santiago Peña, promulgó el Decreto N.º 6.215, mediante el cual se traslada oficialmente el feriado al lunes 22 de junio. De esta manera, se genera el segundo fin de semana largo del mes.

¿Por qué es feriado el 20 de junio?

La declaración de este nuevo feriado busca saldar una deuda histórica de reconocimiento cívico. El 20 de junio de 1992, la Convención Nacional Constituyente sancionó la Constitución que rige actualmente en la República del Paraguay, un documento que marcó un antes y un después tras la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner.

Archivo de ABC Color muestran cómo se vivió ese momento histórico. En ese entonces, el presidente Andrés Rodríguez, juró la nueva Constitución Nacional en la Cámara de Diputados. También hicieron lo mismo el titular de la Corte Suprema, José Alberto Correa; el presidente del Congreso de ese entonces, Gustavo Díaz de Vivar, en presencia de altas autoridades.

La legislación destaca que esta fecha merece ser celebrada, primeramente porque se conmemora la primera Constitución paraguaya nacida de un proceso verdaderamente libre, participativo y democrático.

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La vigencia de esta Constitución Nacional permite que, por primera vez en toda su historia, el país viva de forma ininterrumpida bajo un régimen de respeto pleno a los derechos humanos. Asimismo, el texto de 1992 logró recoger los estándares más altos de la época en materia de protección de las libertades individuales.

Los motivos detrás del traslado al lunes

El decreto presidencial argumenta que, al ser la primera vez que se conmemora este feriado, existía un alto riesgo de que el sábado quedara diluido en la rutina del fin de semana e impediría que la ciudadanía le dea la importancia necesaria.

Con el paso del descanso al lunes 22, el Gobierno apunta a instalar en la sociedad civil el concepto de “patriotismo”, e invita a valorar las leyes que sostienen la democracia paraguaya.