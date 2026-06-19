Mitic: Viceministra mintió sobre “Jimmy” Villaverde pese a firmar su designación como director

En la cadena de mentiras en la que incurrió el gobierno pretendiendo negar la vinculación estatal con “Jimmy” Villaverde, que involucró al presidente de la República, Santiago Peña, al titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, y a la viceministra de Comunicaciones, Alejandra Duarte Albospino, esta última es la más alevosa, ya que sistemáticamente pretendió negar la relación de Villaverde con Mitic, siendo que estampó su firma en la resolución de designación como director del ente y a su cargo directo.

Atendiendo el viaje del ministro Gustavo Villate a Estados Unidos de América junto al Peña, el 20 de octubre de 2023, en su condición ministra sustituta del Mitic, Alejandra Duarte Albospino firmó la designación de “Jimmy” Villaverde como “Director de Capacitación y Derechos Humanos” del Viceministerio de Comunicaciones a su cargo.

Lo grave en la situación es tanto en la entrevista hecha por ABC y transmitida por la propia TV Pública, la viceministra Duarte Albospino mintió pretendiendo negar la vinculación de Villaverde con el Mitic.

“Yo quiero ser bastante clara con esto. Él no tiene absolutamente ningún cargo en el Estado hoy día, ni tampoco ocupó un cargo en el Mitic” (sic), había dicho la viceministra Duarte en la entrevista del 7 de mayo pasado.

El documento que desmiente gravemente a la viceministra es la resolución Mitic Nº 615/2023 “por la cual se designa a funcionarios de la institución a ocupar diversos cargos en el viceministerio de Comunicaciones de esta cartera de Estado”, que fue remitida por el propio Mitic entre los anexos que obran en la respuesta al pedido de informes de la Cámara de Diputados.

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Incluso, para evitar cualquier duda sobre el vínculo o no de “Jimmy” Villaverde con el Mitic, en la misma entrevista se le insistió a la viceministra, y lo siguió negando, pese a que su firma en el documento ratifica que sabía que eso era mentira.

“Y te puedo dejar bien en claro que él no tiene ningún cargo en el Mitic (...). Él no estuvo acá, él no forma parte del staff del Mitic. Pudo haber estado en alguna reunión en el partido, en Mburuvichá Róga, acá él es un activista que siempre está”, dijo Duarte.

Para colmo, además de tener el documento la firma de Duarte, al ser director dependiente del viceministerio de Comunicación, Villaverde tuvo que ser subalterno directo de la viceministra.

No aparece en las planillas públicas

Acorralados ante la evidencia de las publicaciones de ABC, ayer, en respuesta a un pedido de informes de Diputados, tuvo que admitir que Villaverde estuvo como funcionario comisionado de Yacyretá a Mitic entre el 01 de setiembre y el 20 de noviembre del 2023.

Esto tras sistemáticos intentos de negar la vinculación de Villaverde con el Estado, tanto de parte de Peña, Villate y Duarte Albospino.

Como elemento de sospecha, también hay que sumar que Villaverde no aparece como funcionario comisionado en las planillas públicas según obliga la Ley N° 5189/2014 de acceso a datos públicos.

Además, pese a la supuesta desvinculación de Villaverde con el Estado, este siguió cercano al entorno presidencial y a la viceministra Alejandra Duarte Albospino, con quien tenía reuniones en la sala de Mburuvichá Roga, la residencia presidencial.

¿Quién es “Jimmy” Villaverde y qué es la “Red Desinformante?

La llamada Red Desinformante es un esquema de “campaña sucia” ligada al Estado, donde páginas en redes sociales invirtieron millones en publicidad de publicaciones de ataque a políticos opositores y disidente; así como a medios de comunicación y periodistas críticos.

A la par, estas mismas páginas también realizaban pautas de promoción a planes estatales como Hambre Cero, Sumar, Che Roga Pora, entre otros.

El nombre de “Jimmy” Villaverde surge a través de figuras visibles de estas páginas de ataque, que lo señalaron como la figura directiva detrás de estas cuentas digitales.

Posteriormente, se confirmó que varios de estos portales e “influencers” estaban ligados a la empresa Comunik, empresa de “Jimmy” Villaverde y Fabio Morales, político de Honor Colorado.

El Mitic, antes de investigar el origen de la promoción estatal, se encargó de denunciar los contenidos, facilitando el borrado de pruebas.