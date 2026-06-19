Mariano “Bache” Alonso se traga otro auto y despotrican contra intendenta y ediles cómplices 

Cesar Luis Benitez, activista ciudadano de Mariano Roque Alonso, registró como tras la lluviosa jornada un auto fue tragado por un bache hoy en el barrio Concordia del citado distrito ubicado al norte de Asunción en el departamento Central.

“De lo peor es vivir aquí en Mariano Bache Alonso, Gracias Carol y Marce, los grandes salvadores de la ciudad. Aquí la ciudad inteligente que nos prometiste. Es culpa de la Essap y ahora va a culpar al MOPC”, ironizó el denunciante en un video subido a redes sociales.

Hizo alusión a que la intendenta saliente, Carolina Aranda (PLRA) culpó a la Essap la última vez que un automóvil fue tragado por un bache en la ciudad.

Así también, la comuna culpa al Ministerio de Obras Públicas por los retrasos en la ampliación de la ruta Aeropuerto - Roque Alonso o la falta de ejecución del millonario programa de alcantarillado financiado con un crédito internacional.

“Apenas una lluvia de cinco horas y esta es la situación que tenemos acá. Gracias a la eficiencia y la eficacia de la Intendenta y sus concejales. Qué bárbaro. Vergüenza total. Carolina Aranda, Marcelo Salina y todos sus compinches y todos los concejales. Colorado, liberal, ere erea. Para un carajo sirven todos ustedes legalmente”, aseveró en dicho video.

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Para un sector de la ciudadanía del distrito, el aspirante a la intendencia por la ANR, Julian Vega (HC) durante su gestión actuó como cómplice del Clan Aranda Salinas sin hacer verdadera oposición.

La gente vive como en un rally

También indignó a pobladores del Barrio San Luis, contiguo al barrio Concordia, que la intendenta y su esposo días atrás hayan recorrido la zona para jactarse un tramo cementado cuando a pocas cuadras la gente vive como si fuera un rally.