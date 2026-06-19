Títulos “mau”: Kemper lanzó plan de comisión, pero evitó hablar de su primo investigado por Fiscalía

El legislador Patrick Kemper informó ante el pleno del Senado que la comisión ya habilitó el correo denunciastitulos.senado@gmail.com para recibir denuncias y adelantó que el trabajo se desarrollará en varias etapas durante los próximos seis meses.

Según explicó, la primera fase consistirá en un diagnóstico institucional y normativo, con pedidos de informes al MEC, CONES, ANEAES, Ministerio Público, Contraloría y Corte Suprema de Justicia para identificar posibles fallas en los sistemas de control.

Posteriormente, la comisión avanzará en auditorías de títulos y certificados universitarios, verificando registros académicos, cargas horarias, tesis y otros requisitos exigidos para la obtención de grados universitarios. También investigará posibles esquemas de comercialización de títulos y determinará eventuales responsabilidades administrativas, civiles y penales.

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El senador señaló además que el informe final incluirá propuestas de reformas legales, entre ellas mecanismos de trazabilidad académica, verificación digital de títulos, registros nacionales de graduados y mayores sanciones para quienes participen en la venta o expedición irregular de certificados.

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El vínculo familiar que genera cuestionamientos

La designación de Kemper al frente de la comisión estuvo acompañada de cuestionamientos debido a que uno de los investigados por presuntas irregularidades académicas es su primo, Hans Hermann Kemper Rojas, dirigente colorado y candidato a concejal de la ANR en Luque.

El político cartista figura entre las personas investigadas por la Fiscalía por un supuesto título irregular de abogado expedido por la cuestionada Universidad Sudamericana.

De acuerdo con registros de la Corte Suprema de Justicia, obtuvo el título de abogado en 2017, dos años después del anuncio de cierre de esa carrera en dicha casa de estudios, mientras que su matrícula profesional fue expedida en 2021.

Incluso, una unidad del Ministerio Público allanó recientemente la oficina donde supuestamente ejercía la profesión en Luque, tras una denuncia relacionada con un presunto título de grado falso. Sin embargo, durante el procedimiento no fue localizado en el lugar.

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La situación generó observaciones debido a que Patrick Kemper encabezará precisamente la comisión encargada de investigar la expedición, utilización y eventual comercialización de títulos universitarios presuntamente falsos o irregulares.

Kemper no se desmarca del caso

Pese a los cuestionamientos planteados durante la conformación de la comisión, el senador no anunció ningún apartamiento respecto a las investigaciones que eventualmente involucren a su familiar, ni que actuará con imparcialidad.

Por el contrario, avanzó en la presentación de una hoja de ruta amplia que contempla la recopilación de antecedentes, auditorías documentales, pedidos de informes a organismos estatales y la eventual remisión de hallazgos a las autoridades competentes.

El informe final de la comisión especial deberá ser elaborado en un plazo de seis meses y contendrá conclusiones técnicas, jurídicas y legislativas, además de recomendaciones para evitar que casos similares vuelvan a repetirse en el sistema educativo paraguayo.