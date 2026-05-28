Recusación frena investigación a supuesto “abogado mau” que es candidato en Luque

La recusación presentada hace dos semanas en contra de la fiscal de Capiatá Carolina Martínez impide la prosecución de la investigación a Hans Hermann Kemper Rojas, pre candidato a concejal de Luque por un sector del cartismo, por su presunto título falso de abogado otorgado por la Universidad Sudamericana.

El caso está a cargo del fiscal adjunto Edgar Moreno, quien debe resolver si confirma en el caso a la fiscal Carolina Martínez, o hace lugar al recurso planteado por el investigado y designa a otro agente para continuar con las pesquisas.

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De acuerdo con los datos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Hans Kemper egresó de la Universidad Sudamericana en el 2017, es decir, dos años después del anuncio de cierre de la carrera de Derecho en dicha institución. Su matrícula de abogado es del año 2021.

El pasado lunes 11 de mayo la agente del Ministerio Público, ahora recusada, allanó la oficina donde supuestamente Kemper ejerce como abogado, en la ciudad de Luque, luego de una denuncia ciudadana por el presunto título de grado falso. En el sitio, la comitiva fiscal no encontró al denunciado.

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Denuncias contra candidato a concejal de Luque

Hans Kemper es un conocido activista cartista de Luque. Además, al igual que otros candidatos, arrea a docentes, supervisores y hasta directivos del MEC para sus actos políticos. Según denuncian funcionarios de la cartera educativa, entre sus aliados partidarios figura nada más que el director departamental de Educación de Central, Francisco Canatta.

En el ámbito político es pre candidato a concejal de la ciudad de Luque por el sector del Movimiento Honor Colorado que busca llevar a la intendencia a Hugo Farías, quien también afronta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, luego de la denuncia presentada en su contra por la fiscal Sophia Galeano.

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Antes de ser recusada la fiscal Carolina Martínez remitió varios oficios a instituciones educativas y organismos estatales para verificar la autenticidad de los antecedentes académicos de Kemper.

Entre las diligencias realizadas la agente solicitó informes al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), a la propia Universidad Sudamericana y al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), con el objetivo de realizar la trazabilidad de los documentos vinculados al historial universitario del ahora precandidato a concejal de Luque.

Hans Kemper es “abogado mau”, según denuncia

La denuncia presentada ante el Ministerio Público por Fernando Martínez Medina, miembro de la organización “Ciudadanos Capiateños Indignados y Autoconvocados”, señala que Hans Kemper figura en los registros oficiales de títulos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) como egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Sudamericana, en el año 2019.

Al respecto, el denunciante señala la “gravedad institucional” recae en que, conforme a la información de público conocimiento, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Sudamericana habría sido clausurada o cerrada en el año 2015 por resolución de las autoridades competentes.

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“Esta circunstancia hace materialmente imposible que el señor Hans Hermann Kemper Rojas haya podido cursar y obtener legítimamente un título universitario de abogado en dicha institución con posterioridad a esa fecha”, resalta parte del escrito de denuncia que presentó Martínez Medina ante la Fiscalía.

Agregó que, conforme a los propios registros del MEC, la inscripción del título de abogado de Kemper Rojas se habría producido en el 2019, es decir, cuatro años después del cierre de la referida facultad, lo cual configuraría una “contradicción fáctica y jurídica de extrema gravedad”.