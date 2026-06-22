Comisión del Senado aconseja acuerdo a candidato a embajador en Barbados

Conforme a los datos, el Mensaje N° 392 del Ministerio de Relaciones Exteriores solicita el correspondiente acuerdo constitucional para la designación de Raúl Alberto Florentín Antola como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Paraguay, concurrente ante Barbados.

La sede residente será en la Misión Permanente de la República del Paraguay ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington D. C., Estados Unidos de América.

Durante el análisis del mensaje, el senador Líder Amarilla (PLRA) indicó que Florentín Antola, quien es diplomático de carrera, ya ejerce representación concurrente ante varios países. En ese sentido, planteó la posibilidad de una sobrecarga de funciones y solicitó mayores precisiones sobre la administración de los gastos representativos en estos casos.

En respuesta, el senador Antonio Barrios (ANR-HC), titular de la Comisión de RR.EE., aclaró que las concurrencias diplomáticas no generan gastos extraordinarios para el Estado paraguayo, ya que los embajadores continúan desempeñando sus funciones desde sus respectivas sedes mientras asumen las nuevas representaciones.

Asimismo, el senador Eduardo Nakayama (PLRA) refirió que la Organización de los Estados Americanos constituye un espacio de articulación hemisférica que facilita el relacionamiento con los países del Caribe.

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Agregó que, ante la imposibilidad presupuestaria de establecer embajadas en cada uno de esos Estados, las representaciones concurrentes permiten mantener las relaciones diplomáticas y la presencia institucional del Paraguay de manera eficiente.

Finalmente, la Comisión de RR.EE. resolvió dictaminar a favor de la designación de Raúl Alberto Florentín Antola como embajador concurrente ante Barbados.

El pedido del Poder Ejecutivo se trataría en la sesión ordinaria de este miércoles 24 de junio.

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Cooperación y diálogo

Las relaciones diplomáticas entre la República del Paraguay y Barbados se establecieron formalmente el 27 de mayo de 1993. Ambos países mantienen un vínculo basado en la cooperación mutua y el diálogo regional, interactuando principalmente como miembros activos del sistema interamericano y de foros globales.

Barbados tampoco tiene embajador residente en Asunción. La representación diplomática concurrente lo ejerce desde Brasilia.