A 14 años de la destitución de Lugo, el Frente Guasu lamenta freno a los derechos sociales

El Frente Guasú, concertación de izquierda cuyo principal referente activo es el exsenador Sixto Pereira, emitió un comunicado en que rememora los 14 años de la destitución de Fernando Lugo (2008-2012) de la Presidencia de la República, consecuencia de la Masacre de Curuguaty y la falta de apoyo político del mandatario. Su juicio político concluyó en el Senado con 39 votos a favor y solo 4 votos en contra.

Lugo destituido el 22 de junio de 2012 debía entregar el poder en agosto de 2013. Su mandato fue concluido por el vicepresidente Federico Franco (PLRA) lo que llevó a un liberal al Palacio de López después de 73 años. A nivel diplomático, el Paraguay fue excluido de numerosos bloques.

Las secuelas continúa, dice

“Al cumplirse 14 años del golpe contra el gobierno popular de Fernando Lugo, el Frente Guasu denuncia, una vez más, las consecuencias de aquella afrenta a la democracia y a la Constitución Nacional, cuyas secuelas continúan hasta la actualidad”, afirma el comunicado.

Sostienen que “aquel quiebre democrático, orquestado por los sectores oligárquicos”, supuestamente fue un “golpe” contra un proceso de transformaciones que permitió al pueblo paraguayo importantes avances en materia de derechos sociales, fortalecimiento democrático y participación popular.

Señalan que desde entonces, la oligarquía redujo el debate político a facciones de un mismo modelo “económico excluyente, concentrador, corrupto y actualmente con fuerte componente narcotraficante y del crimen organizado”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sostienen que solo el Frente Guasu sigue siendo la expresión genuina de aquel proceso de cambios, que reafirman su compromiso y apuestan por un país basado en la producción y el trabajo, la industrialización y la redistribución de la riqueza entre otros.

“Convocamos a nuestro pueblo a seguir organizándose y construyendo una alternativa democrática y popular”, expresaron.

Historia del Bloque

Fernando Lugo, tras renunciar como obispo, fue electo presidente del Paraguay del 2008 al 2012, poniendo fin a la hegemonía de la ANR. Sin embargo, fue destituido por un polémico juicio político tras la masacre de Curuguaty, ocurrida en junio de 2012.

Para las elecciones de 2013, Lugo encabezó la lista del Senado del FG e ingresó junto con otros cuatro legisladores: Hugo Richer, Esperanza Martínez, Carlos Filizzola y Sixto Pereira, reuniendo 238.000 votos.

En el 2018 la concertación tuvo 269.000 votos, logrando seis escaños.

Sin embargo, en el 2023 solo logró 60.714 votos y obtuvo un solo escaño para Esperanza Martínez. La enfermedad que sufrió Lugo, un Accidente Cerebro Vascular (ACV) en 2022 incidió en la falta de votos.