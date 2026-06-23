Gobierno de Peña se adhiere al compromiso regional contra el crimen organizado

El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, suscribió este lunes último la adhesión de la República del Paraguay al Compromiso Regional de Santiago contra el Crimen Organizado Transnacional, en el marco de la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se lleva a cabo en Panamá.

Según los datos oficiales, con esta incorporación, Paraguay se suma a Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, países que ya forman parte de esta iniciativa que se concretó el 28 de mayo pasado.

El proyecto contempla la creación de un grupo de trabajo y un plan de acción conjunto, así como coordinación técnica y operativa entre los países, intercambio de información y propuestas en materia de seguridad, inteligencia financiera y control fronterizo.

Entre las medidas que se buscan impulsar se encuentran la coordinación fronteriza, la cooperación institucional, el intercambio de información, la trazabilidad de flujos financieros ilícitos y el fortalecimiento de mecanismos regionales de respuesta, señaló EFE.

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Objetivos del compromiso

Conforme a datos oficiales de la Cancillería de Chile, los países firmantes se comprometen a conformar un Grupo de Trabajo integrado por las entidades competentes de cada país, con el mandato de elaborar un Plan de Acción Conjunto para enfrentar la delincuencia organizada transnacional e implementar acciones concretas con resultados medibles y verificables, de acuerdo con la legislación nacional e internacional aplicable, y de conformidad con las competencias, recursos y marcos institucionales de cada Estado participante.

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Dicho Plan de Acción Conjunto será sometido a la aprobación de los Ministros de Relaciones Exteriores y los Ministros encargados de la Seguridad de los Estados participantes.

El Grupo de Trabajo funcionará como una instancia de coordinación técnico-operativa, con liderazgo rotatorio entre los Estados participantes, de manera anual y por orden alfabético, y su instalación y primera reunión deberán celebrarse dentro de los 90 días siguientes a la adopción del Compromiso Regional de Santiago.

En ese sentido, se encomienda al Grupo de Trabajo realizar propuestas en materia de seguridad, inteligencia financiera y tributaria, trazabilidad y control migratorio y control fronterizo, y toda otra materia que, en el marco de sus trabajos, las partes técnicas identifiquen y consensúen como de interés común. Para tal efecto se ha elaborado un documento con propuestas de líneas de trabajo que orientará el Plan de Acción Conjunto.

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En el plazo de 180 días, las cancillerías, ministerios encargados de la seguridad o entidades técnicas pertinentes de los Estados participantes, se reunirán para revisar el estado de avance del compromiso asumido.

El presente Compromiso constituye una declaración política y programática, destinada a orientar y fortalecer la cooperación y coordinación regional entre los Estados participantes, frente a la delincuencia organizada transnacional.