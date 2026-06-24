En diputados buscan saber situación real de la colapsada Caja de Jubilación Municipal

La Cámara de Diputados pidió un informe pormenorizado a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, cuyo titular es el imputado Venancio Díaz Escobar, quien tiene 15 días para remitir los datos al Congreso Nacional.

El pedido es a instancia de la diputada Rocío Vallejo (PPQ), quien hace varios años viene dando seguimiento a la situación real de la deficitaria caja de jubilación municipal donde actualmente se pagó recién el mes de abril.

Los diputados buscan saber la situación real del pago de haberes jubilatorios indicando el atraso, además de informar qué medidas y las acciones que se están tomando para una mejor administración.

También piden conocer el plan de trabajo para garantizar el cumplimiento de beneficiarios, e informar la cantidad de aportantes con que cuenta la Caja de Jubilación Municipal.

Dilatan elección

Desde hace varios años los jubilados exigen que se intervenga la institución y se llame a elecciones para cambiar a los actuales miembros del Consejo de Administración, quienes con diferentes artimañas jurídicas, dilatan desde octubre del 2024 las elecciones.

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Incluso varios miembros del actual Consejo buscan nuevamente integrar la siguiente administración, entre ellos Venancio Díaz Escobar, quien está imputado por lesión de confianza y cobro indebido de honorarios.

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Tampoco el presidente Santiago Peña ordena a la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones a que se intervenga para transparentar la gestión, mientras el actual Consejo de Administración vende por precios irrisorios los inmuebles y bienes institucionales.

Según los datos la Caja Municipal de Jubilaciones tiene actualmente 2.510 beneficiarios y cerca de 9 mil aportantes activos y recién pago el mes de abril a sus jubilados.