Cumbre del Mercosur: Canciller confirma venida de siete Presidentes

En rueda de prensa en Mburuvicha Róga, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, dio detalles de la Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común y de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, que se llevará a cabo este 29 y 30 de junio, respectivamente, en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Luque.

El canciller nacional informó que están acreditadas cerca de 800 personas, 12 delegaciones, representantes de organismos multilaterales y de cooperación, además de parlamentarios.

Hasta la fecha confirmaron su presencia siete Jefes de Estado, los cinco de los Estados Partes del bloque regional: el anfitrión, Santiago Peña (Paraguay); Javier Milei (Argentina); Luíz Inácio Lula da Silva (Brasil); Yamandú Orsi (Uruguay); y Rodrigo Paz Pereira (Bolivia).

También prevén asistir José Antonio Kast (Chile) y Daniel Novoa (Ecuador).

También estarán presentes los cancilleres de los Estados Asociados del Mercosur: Colombia, Chile y Panamá.

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Además, participarán como invitados especiales: el Ministro de Estado de Comercio de los Emiratos Árabes Unidos, Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi; el ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago, Sean Sobers; el ministro Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul; y el primer vicepresidente del Senado de Uzbekistán, Sodiq Safoyev.

Ramírez Lezcano informó que esta Cumbre tendrá el agregado especial de contar con la presencia de delegaciones empresariales de Alemania, Emiratos Árabes Unidos y Chile, que estarán compuestas por más de 30 empresarios, quienes vienen a explorar oportunidades comerciales y de inversión de Paraguay.

El canciller informó además que durante la presidencia pro témpore de Paraguay se llevaron adelante más de 360 reuniones en los distintos niveles de la estructura institucional del Mercosur.

“Esto permitió dar continuidad al tratamiento de la agenda del bloque en sus distintos ámbitos temáticos, incluyendo la facilitación del comercio, la infraestructura, el fortalecimiento de las áreas de control integrado de aduanas, migraciones y pasos de frontera, la agenda digital así como el relacionamiento externo”, expresó Ramírez Lezcano.

“Disminuir la burocracia”

En otro momento de la rueda de prensa, Rubén Ramírez Lezcano informó que se tratarán en la Cumbre aspectos fundamentales de la facilitación del comercio. Dijo que “tienen que ver con cómo dinamizamos el flujo de mercancías y principalmente de personas entre nuestros países, los mecanismos de integración física, los mecanismos que nos permitan disminuir la burocracia en el tránsito fronterizo, que nos permita dinamizar el flujo de nuestros puentes”.

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Diálogo con Japón sobre libre comercio

Asimismo, el canciller Rubén Ramírez Lezcano confirmó que el Mercosur insistirá en negociar un acuerdo comercial con Japón. “Vamos a hacer un anuncio importante del inicio de negociaciones con Japón, de manera que hay una serie de resultados sustantivos que van a ser parte de la agenda, resultados tangibles del ejercicio de la presidencia pro-tempore de Paraguay, que va a pasar posteriormente a manos de la República Oriental del Uruguay”, expresó el secretario de Estado.