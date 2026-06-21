Mercosur: Acuerdo comercial con Japón será uno de los temas clave en la Cumbre en Paraguay

La semana pasada al margen de la de la cumbre del Grupo de los Siete (G7) celebrada en Francia, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, anunciaron el inicio formal de las negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica entre el Mercosur y Japón.

La Cumbre de mandatarios del bloque se llevará a cabo en la sede de la Conmebol en Luque. Se prevé que asistan los presidentes, el anfritrión, el presidente Santiago Peña; Javier Milei, de Argentina; Luíz Inácio Lula da Silva, Brasil, y Yamandú Orsi, de Uruguay.

“Con base en la voluntad común de todas las partes, los dos líderes anunciaron el lanzamiento de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica entre el Mercosur y Japón”, señala el comunicado. Lula apuntó a la cumbre del Mercosur del 30 de junio en Paraguay como el próximo momento clave del proceso.

Según el diario económico nipón Nikkei, las negociaciones se proyectan en torno a tres ejes: reducción de aranceles para automóviles, acceso a fuentes de energía alternativas y aprovisionamiento de minerales críticos.

La unidad de comunicaciones del Mercosur precisó que las reuniones preliminares comenzaron en enero de 2026 en Asunción, en el marco del Marco de Asociación Estratégica establecido en diciembre de 2025, y continuaron en marzo durante la conferencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Camerún.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Paraguay confirma la apertura de negociaciones para un acuerdo comercial Mercosur-Japón

Interés estratégico

La urgencia japonesa responde a una vulnerabilidad estructural. Japón importa alrededor del 90% de su crudo desde Medio Oriente, y el cierre del estrecho de Ormuz derivado del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán provocó interrupciones que obligaron a Tokio a liberar reservas estratégicas.

El Mercosur ofrece alternativas difíciles de encontrar en otra región: petróleo, litio -Argentina figura entre los mayores productores mundiales- y minerales críticos. Brasil concentra aproximadamente 21 millones de toneladas de tierras raras indispensables para la industria digital y la defensa, según Reuters y Nikkei.

El sector automotriz es otro incentivo de peso, indica por su parte el portal argentino Infobae. Toyota, Honda y Nissan enfrentan aranceles elevados en Brasil y Argentina que encarecen sus productos frente a competidores europeos, una desventaja que se profundizó tras la firma, en enero de 2026, del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Un tratado con Japón permitiría a esas compañías competir en igualdad de condiciones en uno de los mayores mercados automotrices de la región.

Lea más: Singapur y Paraguay aceleran puesta en marcha del tratado de libre comercio con Mercosur

Durante décadas el principal freno fue el lobby agrícola japonés -en especial el sector ganadero-, que temía la competencia de la carne bovina brasileña y argentina. Brasil es el mayor productor mundial de carne vacuna, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

El cambio en el cálculo político quedó visible en semanas recientes: legisladores japoneses expresaron su disposición a avanzar, con la condición de que se dé “la debida consideración a la carne bovina”, según reportó Nikkei.