Intendente de Filadelfia renuncia para enfocarse en el rekutu

El jefe comunal Claudelino Rodas (Alianza) informó a la Junta Municipal que el cierre de su gestión municipal será con la tradicional Fiesta de las Tradiciones, el próximo 30 de junio, y desde allí culminará el periodo municipal la concejal aliancista Jorgelina Rolón, quien fue electa como interina.

El jefe comunal manifestó que bajo la gestión de Rolón quedará el seguimiento de las actividades municipales programadas hasta diciembre, como la Expo Trébol y las festividades por el Día del Niño.

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El intendente, en su informe de gestión presentado a la Junta Municipal antes de su renuncia al cargo, aseguró que todas las obras públicas y proyectos que están en ejecución cuentan con su respectiva disponibilidad presupuestaria y con los recursos económicos garantizados, por lo que descartó la interrupción de trabajos durante la transición municipal.

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Rodas buscará su reelección en el cargo de manos de la Alianza Filadelfia para Todos, por lo cual fue candidato único.

Mientras que en las internas coloradas el cartista Rodrigo Espínola consiguió su pase para enfrentar el próximo 4 de octubre a Rodas.