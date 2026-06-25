Política
25 de junio de 2026 a la - 18:21

Sesión conjunta del Congreso para recibir al presidente de Chile el 30 de junio

Fotografía cedida por la Presidencia de Paraguay que muestra a su mandatario, Santiago Peña (i), hablando con su homólogo de Chile, José Antonio Kast, reunidos en marzo pasado.
Fotografía cedida por la Presidencia de Paraguay que muestra a su mandatario, Santiago Peña (i), hablando con su homólogo de Chile, José Antonio Kast, reunidos en marzo pasado.Presidencia de Paraguay

La Cámara de Senadores y de Diputados están convocadas este martes 30 de junio a las 16:00 a sesión conjunta del Congreso para recibir con los honores respectivos al presidente de Chile, José Antonio Kast, que se da en el marco de la Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur donde Chile es Estado Asociado.

Por ABC Color

El presidente del Congreso, senador Basilio “Bachi” Núñez, remitió esta semana a Diputados la resolución Nº 1733 por la cual se convoca a reunión conjunta de ambas cámaras del Congreso para recibir al presidente de Chile, José Antonio Kast Rist el martes 30, conforme a lo establecido en el artículo 183, inciso 4 de la Constitución Nacional.

La visita de Kast coincide con la Cumbre de Presidentes del Mercado Común del Sur (Mercosur), donde Chile forma parte pero como Estado Asociado.

El encuentro de mandatarios del Mercosur se desarrollará ese mismo 30 de junio, también en coincidencia con la sesión ordinaria de Diputados, que está convocada para las 9:00.

La última reunión entre el presidente de la República, Santiago Peña, y el mandatario chileno se registró el 11 de marzo pasado en ocasión de la asunción de Kast, donde según reportaron, hablaron de reforzar los vínculos económicos, avanzar en proyectos conjuntos de infraestructura y fortalecer la cooperación en seguridad.

En reuniones previas también habían hablado de la Ruta Bioceánica que pasa por nuestro país entre otros temas.

Es la primera visita oficial de Kast, aunque es el segundo mandatario chileno que recibe Peña, ya que en junio de 2024 había sido anfitrión del entonces mandatario Gabriel Boric.

En lo que refiere al Congreso, Kast será el segundo en ser recibido por el Congreso luego de la pasada visita del presidente de Argentina, Javier Milei, registrada en septiembre del año pasado.