Intendente interino denuncia que Penayo “se atornilla” al cargo y frustra el corte administrativo en Caapucú

El conflicto político e institucional se agudizó en la Municipalidad de este municipio luego de que la Junta Municipal designara a Pedrozo como intendente interino.

Fue luego de que el órgano deliberativo por mayoría de sus miembros aprobó la renuncia presentada por Penayo Arce, quien busca la reelección.

Pedrozo denunció que Penayo continúa ejerciendo el cargo y se niega a realizar el corte administrativo previsto en la Ley Orgánica Municipal.

Notifican mediante telegrama colacionado

Según Pedrozo, la Junta conformó una comisión para llevar adelante la transición administrativa y notificó oficialmente vía telegrama colacionado al intendente saliente.

Señaló que incluso acudió a la Municipalidad acompañado por el vicepresidente de la Junta, Luis Carlos Agüero (PLRA), integrante de la Comisión de Hacienda, y un escribano público para iniciar la entrega-recepción de bienes y documentos. Dicho procedimiento que debió realizarse ayer en la Municipalidad local no pudo concretarse por la negativa de Penayo.

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Pedrozo, quien busca acceder al cargo de intendente interino, señaló que la renuncia existió y que la presidenta de la Junta Municipal no tiene atribuciones para devolver de manera personal ningún documento, indicando que la renuncia fue aprobada por la Junta Municipal mediante la Resolución N.º 01/2026 y que por Resolución N.º 02/2026 se dispuso el corte administrativo.

Penayo responde con otro colacionado

En respuesta, Penayo remitió un telegrama colacionado al electo intendente interino Pedrozo, rechazando la intimación por considerar que carece de validez legal.

Además, aseguró que nunca presentó una renuncia formal, ya que la nota que intentó entregar le fue devuelta por la entonces presidenta de la Junta Municipal, Lidia Telles (ANR).

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Asegura que el documento de su supuesta renuncia no contaba con la firma de un escribano público. El concejal Pedrozo “no tiene cómo demostrar que renunció, solo existe un video de ese momento, pero ningún documento que acredite jurídicamente su dimisión”.

Aunque Penayo Arce continúa ejerciendo el cargo de intendente de forma irregular, lo que —según sostuvo— Pedrozo podría configurar una conducta pasible de sanción penal.