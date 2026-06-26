Política
26 de junio de 2026 a la - 13:06

Intendente interino denuncia que Penayo “se atornilla” al cargo y frustra el corte administrativo en Caapucú

Gustavo Penayo, renuncia "con piolita" en de la Intendencia de Caapucú.
Gustavo Penayo renunció al cargo de intendente pero se atornilla en el puesto, según denuncia del intendente interino Rubén Pedrozo (ANR).Gentileza

CAAPUCÚ, Paraguarí. El jefe comunal interino Rubén Pedrozo (ANR) denunció que el intendente renunciante Gustavo Penayo Arce se niega a entregar la administración municipal y se “atornilla en el cargo”, pese a que la Junta aprobó su renuncia.

Por Emilce Ramírez

El conflicto político e institucional se agudizó en la Municipalidad de este municipio luego de que la Junta Municipal designara a Pedrozo como intendente interino.

Fue luego de que el órgano deliberativo por mayoría de sus miembros aprobó la renuncia presentada por Penayo Arce, quien busca la reelección.

Pedrozo denunció que Penayo continúa ejerciendo el cargo y se niega a realizar el corte administrativo previsto en la Ley Orgánica Municipal.

electo intendente interino Rubén Pedrozo(ANR) comunicó al intendente renunciante Rubén Pedrozo(ANR-HC) sobre el corte administrativo en la Municipalidad de Caapucú.
La Junta Municipal de Caapucú comunica sobre el proceso de transición administrativa al intendente saliente Gustavo Penayo Arce(ANRHC).

Notifican mediante telegrama colacionado

Según Pedrozo, la Junta conformó una comisión para llevar adelante la transición administrativa y notificó oficialmente vía telegrama colacionado al intendente saliente.

Señaló que incluso acudió a la Municipalidad acompañado por el vicepresidente de la Junta, Luis Carlos Agüero (PLRA), integrante de la Comisión de Hacienda, y un escribano público para iniciar la entrega-recepción de bienes y documentos. Dicho procedimiento que debió realizarse ayer en la Municipalidad local no pudo concretarse por la negativa de Penayo.

El electo intendente interino en Caapucú, Rubén Pedrozo (ANR).
El electo intendente interino en Caapucú, Rubén Pedrozo (ANR).

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Pedrozo, quien busca acceder al cargo de intendente interino, señaló que la renuncia existió y que la presidenta de la Junta Municipal no tiene atribuciones para devolver de manera personal ningún documento, indicando que la renuncia fue aprobada por la Junta Municipal mediante la Resolución N.º 01/2026 y que por Resolución N.º 02/2026 se dispuso el corte administrativo.

Penayo responde con otro colacionado

En respuesta, Penayo remitió un telegrama colacionado al electo intendente interino Pedrozo, rechazando la intimación por considerar que carece de validez legal.

El telegrama colacionado fue enviado por el intendente renunciante Gustavo Penayo Arce (ANRHC), al intendente interino Rubén Pedrozo (ANR).
El intendente renunciante Gustavo Penayo Arce (ANRHC) remitió un telegrama al quien dijo fue electo intendente interino Rubén Pedrozo (ANR).

Además, aseguró que nunca presentó una renuncia formal, ya que la nota que intentó entregar le fue devuelta por la entonces presidenta de la Junta Municipal, Lidia Telles (ANR).

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Asegura que el documento de su supuesta renuncia no contaba con la firma de un escribano público. El concejal Pedrozo “no tiene cómo demostrar que renunció, solo existe un video de ese momento, pero ningún documento que acredite jurídicamente su dimisión”.

Aunque Penayo Arce continúa ejerciendo el cargo de intendente de forma irregular, lo que —según sostuvo— Pedrozo podría configurar una conducta pasible de sanción penal.