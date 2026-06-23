Peña pide apoyo para reelección de Penayo y promete más obras en Caapucú

En el acto de entrega de las viviendas construidas por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), el presidente Peña afirmó que uno de sus mayores sueños era llegar a la Presidencia de la República para trabajar por el departamento de Paraguarí y demostrar que “no hay distritos pobres en Paraguay, pobre eran las acciones y políticas públicas que se hacían".

En un discurso con marcado tono político, el mandatario pidió abiertamente a los presentes que vuelvan a votar por el actual intendente Penayo Arce en las elecciones municipales de octubre próximo.

Dijo a Penayo Arce “Yo quiero que esté cinco años más aquí. No vayas a temer, estamos a tu lado, amigo”, expresó, al tiempo de prometer nuevas obras, más inversiones para el distrito y destacó obras viales, programas sociales y mejoras en salud.

Peña compromete herramienta estatal para Penayo

Por otra parte, para fortalecer la candidatura de Penayo Arce, anunció que el próximo jueves llegarán a Caapucú más de 20 instituciones estatales en el marco del programa Ciudad Mujer, para brindar servicios de salud, documentación y asistencia social a la población.

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Informó además que la primera dama, Leticia Ocampos, acompañará la jornada y visitará el Centro de Salud local junto con autoridades sanitarias para verificar las necesidades.

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Asimismo, Peña instó al actual intendente y candidato a la reelección, Penayo Arce, a continuar la lucha política. “Cuando creemos que tenemos todo en contra, ahí tenemos que salir a pelear”, indicó.

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Agregó que quiere luchar con Penayo Arce para que en octubre este hermoso pueblo de Caapucú te diga nuevamente que todavía no es tiempo de descansar y que sigas trabajando. “Santiago Peña te va a seguir apoyando,yo te voy a dar la herramienta para que vos hagas mucho por este distrito que tanto necesita ”, insistió.

Peña sostuvo que el Gobierno Nacional, el gobierno departamental y de los distritos del mismo signo político permiten ejecutar más obras y evitar que la población se vea perjudicada.

Asimismo, anunció que importantes mejoras serán concretadas sobre la Ruta PY01, con inversiones que, según dijo, generarán empleos y atraerán nuevas industrias para la zona.

Desea que Alliana continúe su proyecto político

Por otra parte, Peña expresó su deseo de que el actual vicepresidente Pedro Alliana continúe el proyecto político iniciado por su gobierno.

Las viviendas que fueron inauguradas en la fecha corresponden al proyecto “Caapucú Nos Une”, desarrollado a través del Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis), a través del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (Muvh) con una inversión de Gs. 6.448.812.045. Cada unidad habitacional cuenta con una superficie de 42 metros cuadrados.