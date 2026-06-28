Convocan a preliminar para intendenta de Quyquyhó y para candidata a la intendencia

Para mañana a las 9:30, está prevista la audiencia preliminar de la intendenta de Quyquyhó Patricia Corvalán y otros acusados ante el juzgado Especializado en Delitos Económicos a cargo de Humberto Otazú. Asimismo la diligencia continuaría el 30 de junio y 1 de julio próximo a las 09:30 de no presentarse alguna chicana.

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En la lista de convocados también están, Blanca Álvarez, madre del diputado Esteban Samaniego (ANR-HC) y la actual candidata a intendenta colorada Ruth Mercedes Medina Yegros.

Además, hay varios funcionarios municipales y contratistas que presuntamente formaron parte de una red de corrupción que desvió G. 1.109 millones de la Municipalidad de Quyquyhó cuando el actual diputado Esteban Samaniego fungía de intendente para la construcción de la casa de la pareja cartista en Asunción.

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Tras destrabarse una de las tantas chicanas, que los acusados se turnan para plantear con el objetivo de dilatar la audiencia preliminar, el pasado 17 de junio el juez Osmar Legal envió al Congreso Nacional otro pedido de desafuero del diputado Samamiengo, quien gracias al corporativismo legislativo de sus colegas sigue sin ponerse a disposición de la justicia.

Asimismo se ordenó la prisión preventiva del procesado Damián de Jesús Galarza Dárdano al comprobarse que utilizó una estrategia dilatoria para zafar de la audiencia preliminar el pasado 3 de junio.

También, el abogado defensor Derlis Patrocinio Maciel Riveros fue citado a una audiencia disciplinaria para mañana a las 08:30.